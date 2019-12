Allerta Viminale nella Capitale, presidiate le vie dello shopping Dopo gli attentati di meno di un mese fa sul London Bridge a Londra e l'attacco di un uomo armato di coltello che si è scagliato sulla folla nella via dei negozi dell'Aja, in Olanda, durante il black-friday, l'allerta del Viminale è ai livelli massimi sullo shopping natalizio a Roma.

Torna l'incubo terrorismo a Londra, spari sul London Bridge

1' di lettura

Saranno le vie dello shopping le sorvegliate speciali in queste festività natalizie. In tutte le città italiane ed in particolar modo nella capitale, il Viminale ha dato ordine di potenziare i controlli. Dopo gli attentati di meno di un mese fa sul London Bridge a Londra e l'attacco di un uomo armato di coltello che si è scagliato sulla folla nella via dei negozi dell'Aja, in Olanda, durante il black-friday, l'allerta del Viminale è ai livelli massimi sullo shopping natalizio a Roma.

Controlli su centri commerciali e outlet

Faro speciale sui centri commerciali e gli outlet, senza tralasciare i cinema multisala. «Non si esclude che, pur in assenza di segnali specifici, le circostanze possano offrire l'occasione per l'attuazione di progettualità criminose», si legge nell'ordinanza con le direttive per il “Piano Natale sicuro 2019” firmata dal questore Carmine Esposito, come ripoirtato dal Messaggero. Gli standard di sicurezza rimarranno elevati (siamo al livello 2, quello immediatamente prima dell'attacco vero e proprio) fino a tutto gennaio quando la stagione dei saldi, soprattutto nei fine-settimana, entrerà nel vivo.

Stazione Termini sorvegliata speciale

Già dai primi di dicembre è stato dato mandato ai dirigenti dei commissariati e ai competenti comandi dell'Arma dei carabinieri di organizzare «mirati servizi di controllo e vigilanza», prendendo contatto anche con i direttori dei maggiori centri commerciali. Sorvegliata speciale sarà l'area della stazione Termini. In strada vi saranno anche i militari dell'Esercito. L'alert resta alto anche per i potenziali obiettivi politici e religiosi.

Per approfondire

● Londra, l'Isis rivendica l'attentato di London Bridge

● Attacco con il coltello nella via dello shopping all'Aja, tre feriti