Alleviare il macigno dei debiti per i Paesi in via di sviluppo

Il nuovo quadro di ristrutturazione del debito approvato pochi giorni fa dal G20 e dal Club di Parigi (che riunisce 22 Paesi creditori) permetterà di alleggerire il macigno con maggiore trasparenza e con uno sforzo importante anche da parte dei creditori privati. E della Cina, che non appartiene al Club e che in precedenza poteva agire da cavaliere solitario, senza sottoporsi ai principi del consenso, della solidarietà, della comparabilità del trattamento. Per gli Stati debitori sarà più facile e rapido negoziare riduzioni, nuove calendarizzazioni, perfino condoni, a condizione di seguire un programma macroeconomico definito col Fondo monetario. Che stima che 35 Paesi, soprattutto in Africa sub-sahariana, si trovino in situazione di indebitamento eccessivo, o molto prossimi alla soglia, e che pertanto potrebbero presto sospendere i pagamenti.

Il passaggio dalla teoria alla pratica non è però garantito automaticamente, e per questo molti occhi sono puntati in questo momento verso lo Zambia. Il secondo produttore mondiale di rame ha accumulato un grosso debito (11 miliardi di dollari) e ha chiesto di beneficiare della moratoria sul servizio del debito (rimborso del principale e pagamento degli interessi) decisa dal G20 in aprile. Ma mentre i creditori occidentali hanno acconsentito, la Cina, che detiene circa un terzo del debito, sta tuttora chiedendo per sé condizioni più favorevoli. Il governo di Lusaka, stretto tra le richieste dei creditori, in ritardo nel trattare col Fondo e animato da interessi elettorali, sembra avviato verso il default.

Fresca è la memoria dell’Iniziativa per Paesi Poveri Altamente Indebitati (HIPC Initiative) del G7, il condono che ha consentito a molti, soprattutto africani, di liberare fondi per la rinascita, ma anche di accumulare nuovo debito nei confronti di nuovi creditori (i privati e, soprattutto, la Cina). Monitorare la corretta implementazione dell’accordo di venerdì scorso – per evitare l’insolvenza, e quindi l’espulsione dai mercati finanziari globali, di alcuni dei Paesi più martoriati da Covid-19 – sarà una delle tante responsabilità del G20 che l’Italia si accinge a presiedere.