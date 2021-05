Allianz annuncia i risultati di sostenibilità 2020 e nuove linee guida per i modelli di business basati sul carbone

Per queste stesse società, però, le attività di business e le opportunità d'investimento che siano esclusivamente legate alle energie rinnovabili continueranno ad essere assicurate o finanziate, a condizione che esista un percorso credibile di transizione ecologica. Già dal 2018 nel portafoglio investimenti non ci sono più nuovi progetti legati al carbone e dal 2015 Allianz ha disinvestito 6,3 milioni di euro da imprese con modelli di business basati sul carbone.

Dal 1° luglio 2021, Allianz estenderà l'esclusione esistente per l'assicurazione di un singolo impianto e l'investimento in impianti energetici a carbone, nonché miniere in attività e in costruzione, anche alle corrispondenti infrastrutture direttamente legate al carbone, come i porti.Allianz è anche in linea con il raggiungimento dei propri obiettivi di sostenibilità nelle sue attività operative: negli ultimi dieci anni, le emissioni pro capite di gas serra calcolate per ciascun dipendente sono diminuite del 62%.

La quota di energia elettrica da fonti rinnovabili nel 2020 è stata del 57% e sarà portata al 100% entro la fine del 2023. Allianz sostiene una cultura aziendale aperta e modelli di lavoro flessibili. Le donne sono ben rappresentate nel Gruppo Allianz, costituendo oltre il 38% del management e il 42% del pool dei talenti. La soddisfazione dei dipendenti per la cultura aziendale (Inclusive Meritocracy Index) è salita a 78 punti su 100.

Anche i clienti lo scorso anno hanno assegnato ad Allianz punteggi elevati: il 79% delle società del Gruppo ha avuto un Net Promoter Score (NPS) superiore alla media di mercato o ha raggiunto posizioni di leadership nella customer loyalty nei rispettivi mercati (nel 2019 era il 70%).