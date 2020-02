Allianz chiude l’anno con utili in aumento del 6%. In calo ramo danno Il gruppo tedesco delle assicurazioni Allianz ha archiviato il 2019 con un utile netto in crescita del 6% a 7,9 miliardi di euro, nonostante il calo del ramo danni

(REUTERS)

Il gruppo tedesco delle assicurazioni Allianz ha archiviato il 2019 con un utile netto in crescita del 6% a 7,9 miliardi di euro, nonostante il calo registrato nelle prestazioni del ramo danni. Si tratta di un risultato leggermente superiore a quello previsto da alcuni analisti che indicavano profitti pari a 7,8 miliardi di euro. Anche l'utile operativo, pari a 11,9 miliardi di euro, è risultato superiore alle attese.



La sua divisione di asset management, Pimco, ha raccolto 18 miliardi di euro, portando le attività di gestione al un record di 1,69 mila miliardi di euro.

«Il 2019 è stato un altro anno di successo con risultati record», ha dichiarato il presidente del gruppo Oliver Bäte in una nota. Per l'esercizio 2019, il gruppo propone di pagare ai suoi azionisti un dividendo di 9,60 euro per azione, in aumento per il settimo anno consecutivo. Allianz ha inoltre annunciato che lancerà un nuovo programma di riacquisto di azioni per 1,5 miliardi di euro che si svolgerà da marzo a dicembre.