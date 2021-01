Allianz: comincia la partnership mondiale Olimpica e Paralimpica che durerà 8 anni La partnership espande le iniziative locali per coinvolgere e riunire atleti, squadre, volontari e appassionati in più di 200 paesi di tutto il mondo. La partnership sostiene i Movimenti Olimpico e Paralimpico con prodotti e servizi. In Italia, Allianz diventa partner del CONI e della Squadra Olimpica Italiana.

Allianz ha iniziato ufficialmente il 1° gennaio la pPartnership mondiale che durerà otto anni con i Movimenti Olimpico e Paralimpico, facendo leva sulla collaborazione già in essere con il Movimento Paralimpico sin dal 2006.

“Allianz è orgogliosa di essere il Worldwide Insurance Partner dei Movimenti Olimpico e Paralimpico “, ha affermato Oliver Bäte, Chief Executive Officer di Allianz SE. “Come sostenitore dell'ecosistema sportivo e attraverso i valori fondamentali condivisi di eccellenza, amicizia, inclusione e rispetto, Allianz e i suoi 148.000 dipendenti e 100.000 agenti sono entusiasti di esser vicini e supportare gli atleti, le loro famiglie e le loro ambizioni”.



Da quando ha annunciato la partnership nel settembre 2018, il Gruppo assicurativo ha coinvolto fan, atleti, squadre e dipendenti nell'ambito della salute in quattro mercati pilota - Australia, Cina, Francia e Spagna. Allianz ha presentato la Wellbeing Week (Settimana del Benessere) del Comitato Olimpico Australiano per dimostrare come si può migliorare la salute mentale. Allianz ha inoltre collaborato con il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 per incoraggiare dipendenti, clienti e partner a camminare o correre per il “Club Paris 2024”, un'iniziativa per muoversi e sentirsi parte dei Giochi.

Allianz amplierà le iniziative locali per entrare in contatto con atleti e appassionati in tutto il mondo. Per citarne alcune, come assicuratore globale, offrirà a consumatori e dipendenti la possibilità di prendere parte alla Staffetta della Torcia Olimpica per Pechino 2022 e coinvolgerà i giovani con lo spirito e i valori dei Movimenti presso gli Allianz Sports Camps, permettendo loro di provare gli sport, costruire amicizie e imparare dagli atleti. Supporterà inoltre i Movimenti con soluzioni e servizi assicurativi dedicati.

“Avendo annunciato questo nuovo accordo nel 2018, i nostri team stanno già lavorando insieme nei mercati pilota a supporto degli atleti e del Movimento Olimpico” ha dichiarato il presidente del CIO Thomas Bach. “Con l'inizio di questo nuovo anno Olimpico, siamo entusiasti di dare avvio finalmente alla nostra collaborazione globale con Allianz”.