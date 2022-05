Allianz, la community degli smart worker “in coppia” raggiunge 3mila dipendenti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

In Allianz la community degli smart worker ha raggiunto 3mila dipendenti (dei 4.700 totali). Il progetto che era già stato sviluppato prima della pandemia, è decollato fino a raggiungere l’adesione di oltre due terzi dei lavoratori che sono stati accompagnati nella nuova modalità di lavoro attraverso percorsi di formazione per permettere ai dipendenti una conoscenza adeguata sui nuovi tools messi a disposizione e sulle modalità di lavoro ibrido.

La struttura in coppia

Lo smart working di Allianz ha da sempre una struttura molto particolare che lo differenzia dalle altre aziende. Prevede infatti la costituzione di coppie di colleghi che scelgono autonomamente e quotidianamente chi dei due debba essere presente in ufficio e chi lavori da casa. I due lavoratori devono distribuire nell’arco dell’anno il proprio tempo lavorativo il 50% in ufficio e il 50% da casa. All’attrezzatura tecnologica necessaria in base alle mansioni da svolgere, come pc portatile, smartphone o tool di collegamento, pensa l’azienda stessa. L’adesione è volontaria, avviene tramite un accordo con l’azienda e prevede il mantenimento delle condizioni di lavoro, a partire dall’orario. Per gli smart worker è stata anche sviluppata una chat dedicata che permette di avere un canale diretto con le Risorse Umane per porre domande e ricevere risposte immediate.

Loading...

Scelta strategica

Il progetto, che ha ricevuto la certificazione Top employers, secondo quanto spiega il direttore risorse umane, Letizia Barbi, «rappresenta una scelta strategica importante che abbiamo fatto già a partire dal 2017 per incoraggiare la produttività attraverso la promozione di un maggior livello di benessere tra i dipendenti, supportandoli nel bilanciare la loro vita personale e professionale. Lo smart working si integra ad un’ampia offerta di servizi di welfare, tra cui la medicina preventiva, il supporto psicologico telefonico, le molteplici iniziative per i dipendenti con figli e molto altro ancora, che Allianz mette a disposizione di tutti i colleghi per le diverse fasi della loro vita e che coinvolge il benessere di tutta la famiglia».