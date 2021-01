Allianz diventa sponsor delle Olimpiadi fino al 2028 (inclusi i Giochi di Milano-Cortina) Al via la partnership mondiale di Allianz con il Comitato Internazionale Olimpico e il Comitato Paralimpico Internazionale con un accordo che include anche l’evento invernale in Italia

Ha preso ufficialmente il via il 1° gennaio la partnership mondiale che durerà otto anni di Allianz con il Comitato Internazionale Olimpico (Cio) e il Comitato Paralimpico Internazionale (Cpi), facendo leva sulla collaborazione già in essere con il Movimento Paralimpico sin dal 2006.

Partnership globale

«Con l’inizio di questo nuovo anno olimpico, siamo entusiasti di dare avvio finalmente alla nostra collaborazione globale con Allianz», ha dichiarato il presidente del Cio Thomas Bach. «Allianz è orgogliosa di essere il Worldwide Insurance Partner dei Movimenti Olimpico e Paralimpico», ha affermato Oliver Bäte, chief executive officer di Allianz SE. «Come sostenitore dell’ecosistema sportivo - ha aggiunto - e attraverso i valori fondamentali condivisi di eccellenza, amicizia, inclusione e rispetto, Allianz e i suoi 148.000 dipendenti e 100.000 agenti sono entusiasti di esser vicini e supportare gli atleti, le loro famiglie e le loro ambizioni».

Wellbeing Week

Da quando ha annunciato la partnership nel settembre 2018, il Gruppo assicurativo hacoinvolto fan, atleti, squadre e dipendenti nell'ambito della salute in quattro mercati pilota: Australia, Cina, Francia e Spagna. Allianz ha presentato la Wellbeing Week (Settimana delBenessere) del Comitato Olimpico Australiano per dimostrare come si può migliorare lasalute mentale. Allianz ha inoltre collaborato con il Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici di Parigi 2024 per incoraggiare dipendenti, clienti e partner a camminare o correreper il “Club Paris 2024”, un’iniziativa per muoversi e sentirsi parte dei Giochi. Allianz amplierà le iniziative locali per entrare in contatto con atleti e appassionati in tutto ilmondo. Per citarne alcune, come assicuratore globale, offrirà a consumatori e dipendenti la possibilità di prendere parte alla Staffetta della Torcia Olimpica per Pechino 2022 e coinvolgerà i giovani con lo spirito e i valori dei Movimenti presso gli Allianz Sports Camp s, permettendo loro di provare gli sport, costruire amicizie e imparare dagli atleti. Supporterà inoltre i Movimenti con soluzioni e servizi assicurativi dedicati.

In Italia

Allianz è da sempre vicina ai valori dello Sport, come confermano le numerose sponsorizzazioni realizzate in Italia a sostegno di eventi, squadre, strutture e competizioni sportive di primissimo piano (dall’Allianz Stadium della Juventus alla squadra di basket di Trieste per citare due esempi).Giacomo Campora, Amministratore Delegato di Allianz S.p.A. ha commentato: «In Italia stiamo lavorando da tempo per cogliere le grandi opportunità che la partnership stretta da Allianz con il Comitato Olimpico Internazionale e il Comitato Paralimpico Internazionale cioffrirà nell'arco dei prossimi otto anni. Per i nostri clienti, per la nostra rete agenziale, per i nostri dipendenti e per tutti gli appassionati dello sport, che trova nei Giochi Olimpici e Paralimpici la massima espressione, sono in arrivo numerose iniziative e progetti». Nell'ambito della partnership globale, in Italia Allianz è divenuta fino al 2028 Partner del Coni e dell'Italia Team, che gareggerà nelle prossime competizioni olimpiche.“Siamo inoltre onorati di essere Partner del CONI e della Squadra Olimpica Italiana – ha detto Giacomo Campora - così come siamo già da ora al fianco della Fondazione Milano-Cortina 2026. Infatti, già da dicembre scorso, gli uffici della Fondazione sono ospitati nellaTorre Allianz a Milano».