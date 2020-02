Allianz e Electa presentano il libro «Torre Allianz, Milano» sul progetto di Arata Isozaki e Andrea Maffei

Il volume ripercorre il processo progettuale e costruttivo della Torre Allianz di Milano con diversi contributi autoriali, in edizione bilingue italiano e inglese, ed è corredato da un ricco e importante portfolio fotografico. La struttura editoriale, curata nella veste grafica a opera dello studio Vetta Tassinari, si articola in quattro capitoli – I Fatti, Gli artefici, le Cronache della Torre e il Portfolio –, a loro volta suddivisi in più contributi.

Il libro ospita le prefazioni del sindaco di Milano Giuseppe Sala e dei vertici di Allianz S.p.A., a firma della Presidente Claudia Parzani e dell'Amministratore Delegato Giacomo Campora.

Il volume è arricchito da 170 immagini e illustrazioni di altissimo livello: rappresentazioni plastiche della qualità architettonica dell'edificio, panorami del nuovo skyline di Milano, ardite prospettive verticali a picco dal tetto della Torre realizzate con i droni, interpretazioni d'autore delle facciate che si proiettano idealmente all'infinito ispirandosi alla totemica Endless Column di Constantin Brâncuşi e una ricca selezione di immagini dedicata all'interior design e all'allestimento della Torre, espressione dei valori di eccellenza e innovazione che caratterizzano il Gruppo Allianz.

Il libro tiene insieme tutti i “numeri da record” della Torre Allianz: 53.000 metri quadri di superficie totale, 24.000 metri quadrati di vetrate in cristallo, 14.000 tonnellate di acciaio, 2.980 metri quadrati di murale dipinti lungo le scale dell'edificio, 800 chilometri di cavi elettrici, 180 tonnellate di peso per ciascuna delle due belt trusses di 36,1 metri di lunghezza, posizionate a metà del grattacielo e visibili sulle facciate. La larghezza della pianta è di 24 metri, rapportati ai 61,5 metri di lunghezza per 207 metri di altezza, proporzioni che fanno descrivere il grattacielo come una slanciata lama di cristallo.