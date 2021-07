Allianz Insurance Asset Management sbarca in Cina

2' di lettura

Allianz (China) Insurance Holdings Co. ha annunciato che Allianz Insurance Asset Management Co., Ltd. (“Allianz China IAMC”) ha ricevuto la licenza per operare in Cina dalla China Banking and Insurance Regulatory Commission divenendo così la prima società di asset management assicurativo ad azionariato interamente straniero autorizzata nel paese, con un capitale registrato di 100 milioni di renminbi (RMB) e quartier generale a Pechino.



Allianz, tra i primi gruppi stranieri ad entrare nel mercato assicurativo cinese, ha costituito nel 2019 Allianz China Holding, a riprova del significativo progresso nella riforma dei mercati finanziari e della liberalizzazione economica in Cina, che hanno incoraggiato maggiori investimenti stranieri nel paese.

La licenza concessa ad Allianz China IAMC rappresenta anche una pietra miliare importante nell'avanzamento del percorso strategico di Allianz China Holding, a supporto delle sue ambizioni di crescita di lungo periodo nel mercato cinese.

Sergio Balbinot, membro del Board di Allianz SE e presidente di Allianz China Holding, commenta così l’operazione: “Allianz è profondamente onorata di aver costituito in Cina la prima società autorizzata di asset management assicurativo ad azionariato interamente straniero. In aggiunta alla nostra presenza assicurativa nel paese, questa licenza rafforza le nostre capacità di servire i clienti nel mercato cinese con una offerta olistica di prodotti e servizi di asset management assicurativo. Esprimiamo la nostra sincera gratitudine al Governo cinese e alle Autorità regolamentari per il loro continuo supporto nella creazione della nuova società sotto il controllo della holding assicurativa interamente controllata da Allianz”.

Solmaz Altin, CEO di Allianz China Holding, afferma: “La costituzione di Allianz China IAMC è un passo fondamentale per la strategia di crescita complessiva di Allianz in Cina. Allianz China IAMC si focalizzerà sulla crescita nel mercato locale per diventare uno dei più fidati fornitori esteri di prodotti e servizi di asset management assicurativo, facendo leva sulla competenza e sulle risorse globali di Allianz, creando valore per gli investitori e per i clienti cinesi”.