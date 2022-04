Allianz annuncia la prima polizza esclusivamente dedicata a chi utilizza auto elettriche

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

Torna in Italia sabato 9 e domenica 10 aprile , a Roma EUR, la Formula E, che vede Allianz per il quinto anno consecutivo Official Insurance Partner dell’ABB FIA Formula E World Championship, che raccoglie anno dopo anno sempre più interesse da parte del pubblico e degli appassionati della velocità. L’impegno del Gruppo Allianz nella Formula E è in linea con l’ambizione di Allianz di posizionarsi come partner di riferimento per soluzioni innovative che riguardino la mobilità elettrica e che promuovano uno stile di vita più sostenibile.

E in occasione del Rome E-Prix, la tappa italiana della Formula E, Allianz S.p.A. annuncia offrirà a breve sul mercato italiano “Allianz Lithium”, la prima polizza assicurativa esclusivamente dedicata ai possessori di auto elettriche.

Facendo leva sull’esperienza internazionale del Gruppo Allianz, sulle partnership con i principali costruttori di veicoli elettrici e sulle proprie competenze nell’ambito della gestione dei rischi, “Allianz Lithium” sarà una soluzione assicurativa estremamente competitiva per il segmento delle auto elettriche, nel rispetto delle peculiarità che caratterizzano queste motorizzazioni.

Carlo Balzarini, Head of Market Management & Network Communication di Allianz S.p.A. ha dichiarato: “Allianz Lithium è una polizza specifica che offrirà una risposta innovativa ai punti scoperti e maggiormente rilevanti per i possessori di veicoli elettrici”.

Roberto Felici, Head of Allianz Future Lab di Allianz S.p.A. ha commentato: “Abbiamo studiato a fondo le particolarità delle autovetture elettriche e l’esperienza d’uso dei loro proprietari, e con Allianz Lithium offriamo la prima soluzione che affronta i rischi e gli imprevisti della mobilità elettrica con soluzioni esclusive riguardo alla batteria di trazione, all’assistenza stradale, alle riparazioni e al rischio cyber”.