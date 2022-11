Allianz Lithium: l'assicurazione dedicata alle auto elettriche e ibride Plug-in

Ascolta la versione audio dell'articolo

Un'assicurazione ad hoc per le nuove auto ecosostenibili. Allianz Lithium è una polizza inedita dedicata ai veicoli 100% alla spina e ibridi ricaricabili nata dall'esperienza internazionale del gruppo Allianz.

Cosa prevede Allianz Lithium

La nuova assicurazione per le auto alla spina, annunciata lo scorso aprile durante la tappa italiana del Campionato di Formula E, è una copertura nata a seguito di un attento studio del mercato e delle esigenze dei clienti, tenendo in considerazione le peculiarità delle nuove tecnologie ecosostenibili: le auto ad alimentazione elettrica sono altamente tecnologiche, si guidano in modo diverso, si riparano con procedure nuove e sono dotate di una batteria di trazione molto costosa, che può valere fino al 50% del costo dell'auto. Ecco perché Allianz Lithium aggiunge alle tradizionali protezioni tipiche di una polizza auto, nuove garanzie e servizi in grado di gestire i rischi tipici di questi veicoli. E, in caso di incidente Rca senza colpa o con colpa parziale, a differenza delle polizze auto tradizionali, con Allianz Lithium è possibile proteggere il valore a nuovo dell'auto, o delle sue componenti inclusa la batteria di trazione, integrando la liquidazione fino al 100% del danno. Allianz Lithium prevede inoltre prestazioni di assistenza appositamente progettate sulle caratteristiche delle auto elettriche e sull'esperienza d'uso dei loro proprietari. Ad esempio, alcune auto elettriche non possono essere trainate, altre devono essere riparate esclusivamente presso officine autorizzate dalla casa costruttrice, i tempi di ricarica della batteria possono inoltre essere molto lunghi.

Servizi ad hoc per i veicoli elettrici

Grazie alla collaborazione con Allianz Partners, la società del Gruppo Allianz specializzata in soluzioni assicurative e di assistenza, è stato possibile inserire nella nuova polizza servizi distintivi e specifici per i possessori di auto elettriche. Se l'auto si ferma per esaurimento della batteria, Allianz Partners, attraverso la sua Centrale Operativa, invia un mezzo di soccorso munito di fast-charge o, in alternativa, un carro attrezzi certificato per veicoli elettrici, per trasportare il veicolo alla colonnina “fast” più vicina. E, ancora, in caso di guasto o incidente che richieda l'intervento del carro attrezzi, il cliente può preferire che l'auto sia portata alla più vicina officina della casa costruttrice del veicolo. Allianz estende inoltre la protezione a tutti gli accessori di ricarica di proprietà, inclusa la colonnina domestica, e tutela anche in caso di attacchi informatici, diretti al sistema operativo dell'auto, che potrebbero comprometterne l'efficienza e la sicurezza.

Un ecosistema completo e digitale

Allianz Lithium è integrata in un completo ecosistema digitale a supporto dei clienti attuali o potenziali grazie a cui è possibile non soltanto fare una quotazione online ma anche approfondire sul sito dedicato lithium.allianz.it tutte le informazioni legate al prodotto e al mondo delle auto elettriche.

Coloro che decidono di sottoscrivere la nuova polizza avranno di disposizione un'area personale attraverso cui controllare la propria posizione in ogni momento e un'app con la quale trovare informazioni sulla polizza, attivare e richiedere i servizi di assistenza sempre e dovunque grazie ai servizi di geolocalizzazione. Qualunque segnalazione di sinistro verrà automaticamente inoltrata anche al suo agente così da garantire la migliore Customer Experience.