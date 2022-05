Allianz, master con il PoliMi e contratto di apprendistato per 15 talenti Stem

Ascolta la versione audio dell'articolo

Proprio quando i 31 giovani studenti dei master di secondo livello in Big data science e in Finance, insurance e new technologies che Allianz realizza con il Politecnico di Milano e il Cefriel, ricevono il diploma dall’amministratore delegato Giacomo Campora, la compagnia apre una nuova selezione per il suo esclusivo programma. Il disallineamento delle competenze che caratterizza il nostro mercato del lavoro, che in maniera trasversale è a caccia di competenze Stem, spinge oggi molte società a partnership con atenei, spesso molto blasonati, per assicurarsi i migliori o per dare un contributo alla formazione dei profili di cui il mondo del lavoro ha bisogno.

Le candidature

Da Allianz spiegano che per il biennio 2022-2024 c’è posto per altri 15 giovani talenti, per il master in Finance, insurance e new technologies. Chi si vuole candidare deve avere meno di 28 anni ed essere in possesso del titolo di laurea magistrale in ingegneria gestionale, informatica, discipline economico-quantitative e legali (tutte le informazioni si possono trovare dalla prossima settimana su https://careers.allianz.it/lavora-con-noi/posizioni-aperte-studenti-neolaureati). Il piano prevede un contratto di apprendistato e 400 ore di formazione in aula e online da svolgere durante l’orario lavorativo, oltre a un project work sviluppato in azienda. Economia, finanza, matematica, statistica, assicurazioni, finanza quantitativa, risk management, project management e new technologies, sono tra le discipline che saranno approfondite. Chi sarà selezionato verrà assunto in azienda con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca.

Percorso tailor-made

Il progetto prevede quindi che lo studio sia integrato con il lavoro in azienda. Come spiega Letizia Barbi, direttore delle risorse umane di Allianz, «i giovani talenti assunti potranno sperimentare e apprendere l’applicazione sempre più sofisticata degli strumenti quantitativi in ambito finanziario e assicurativo, operando in un contesto organizzativo evoluto e di respiro internazionale. Il percorso, disegnato tailor-made con i due partner di eccellenza, Politecnico di Milano e Cefriel, aggiunge infatti all’acquisizione di competenze tecnico-specialistiche e trasversali il valore della messa in pratica e mira a trasferire ai partecipanti un metodo rigoroso di apprendimento e innovazione che sarà per loro un tratto distintivo e qualificante nell’intera vita professionale».

FinTech e InsurTech a caccia di talenti

Per Alfonso Fuggetta, direttore scientifico e amministratore delegato di Cefriel, si tratta di «si tratta di una formazione di alto livello erogata dalla Faculty del Politecnico di Milano, con un approccio pratico e abilitante, in un percorso progettato ad hoc per alternare studio, lavoro e project work». Daniele Marazzina, professore associato del dipartimento di Matematica del Politecnico di Milano entra nel merito dicendo che «quando si parla di FinTech o di InsurTech, si fa riferimento all’utilizzo di tecnologie all’interno del mondo finanziario e assicurativo. Su questi temi è indubbia la richiesta del mercato del lavoro di nuove figure professionali».

Ultimo particolare: la sede di lavoro sarà il quartier generale della Compagnia, la Torre Allianz, nel quartiere di Citylife a Milano.