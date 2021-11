Allianz, nuovo colpo in Cina: sarà l’unico straniero sul segmento Vita

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Allianz taglia un traguardo rilevante in uno dei mercati chiave per il futuro sviluppo del settore assicurativo. Il colosso tedesco ha annunciato che sarà la prima compagnia Vita a operare in Cina con azionariato totalmente straniero. Questo grazie al fatto che lo Shanghai Regulatory Bureau della China Banking and Insurance Regulatory Commission ha autorizzato Citic Trust a trasferire il 49% detenuto in Allianz China Life, la joint venture aperta nel 1999, ad Allianz (China) Insurance Holding.

Il potenziale della Repubblica popolare

Si ...