Allianz: nuovo spot con Babbo Natale, elfi e partnership con i movimenti olimpico e paralimpico

Allianz S.p.A. , anche quest’anno, augura Buone Feste agli italiani con uno spot natalizio in onda da oggi, giovedì 21 dicembre e fino alla fine dell’anno, sulle principali emittenti televisive con alta qualità di programmazione in prime time, protagonista anche su piattaforme e network digitali e sui social media.



Quest’anno nel corto di Allianz si riconferma protagonista Babbo Natale, che, a differenza dello scorso anno, non è solo e può contare su un ritorno dei suoi aiutanti, gli elfi, molto atletici e appassionati dopo un anno di stop.

Il nuovo spot sottolinea l’orgoglio per la partnership globale con i Movimenti Olimpico e Paralimpico Internazionali. Nel filmato, Babbo Natale si ritrova infortunato ed è molto preoccupato per le sue consegne così speciali e importanti, ma la collaborazione, la passione e l’inarrestabile determinazione che vede brillare negli occhi degli elfi, così sportivi ed entusiasti, lo convincono a “passare il testimone” per la consegna dei regali nella notte più magica dell’anno, così che ogni bimbo al suo risveglio possa trovare il regalo speciale di ‘Santa’ sotto l’albero.



La nuova campagna di Natale avrà un’importante presenza sui media nel periodo delle festività: dal 21 al 31 dicembre, Allianz farà gli auguri a tutti gli italiani con circa 900 passaggi tv - tra la versione da 40” che si alternerà a 3 diverse situazioni da 30” - on air sui principali canali televisivi, digitali e a pagamento, in prime time e durante la programmazione dedicata al Natale, incontrando le abitudini delle famiglie italiane.

Il nuovo corto è firmato dalla casa di produzione Casta Diva, con il consolidato team composto da Roberto Badò alla regia, Andrea Ciarla alla produzione esecutiva, Elena Di Bella è la producer, alla fotografia Alessio Viola, le scenografie sono di Stefano Grossi, i costumi di Francesca Bocca, il montaggio di Vilma Conte e la post-produzione di Gosh Post.