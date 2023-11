Allianz, profitti netti a 6,8 miliardi malgrado le catastrofi naturali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Balza la redditività di Allianz malgrado gli effetti delle catastrofi naturali. Il colosso tedesco di Monaco ha chiuso i primi nove mesi dell’anno con ricavi per 122,1 miliardi di euro, in crescita del 4,7% sullo stesso periodo del 2022, profitti operativi per 11 miliardi di euro (+3,6%), sulla spinta principalmente del ramo vita e salute, e un utile netto salito del 25,5% a 6,8 miliardi.

La solvibilità

Il gruppo tedesco, il cui indice di solidità patrimoniale Solvency II è salito nel 2023 dal 201 al 212%, ha confermato l’obiettivo di un utile operativo di 14,2 miliardi di euro per l’anno, con una tolleranza di un miliardo in più o in meno. Ai risultati ha contribuito un terzo trimestre che ha visto i ricavi salire del 4,5% a 36,5 miliardi ma i profitti operativi scendere del 14,6% a 3,5 miliardi, per effetto degli impatti degli eventi catastrofali che hanno spinto il combined ratio ai massimi da un decennio. In decisa flessione anche l’utile netto, sceso del 29,3% a 2,1 miliardi. “Nei primi nove mesi dell’anno abbiamo visto una robusta crescita nei nostri volumi di business come pure nell’utile netto core. Abbiamo inoltre ulteriormente rafforzato la nostra posizione di solvency al 212%. La nostra focalizzazione sull’esecuzione e sull’efficienza operativa sta rendendo possibile la nostra crescita profittevole con margini in salute e questo pone Allianz su una traiettoria eccellente per raggiungere i suoi target”, ha commentato il ceo Oliver Bate.