Allianz, riparte il master per far carriera nelle assicurazioni

Per i giovani che vogliono fare carriera nel settore assicurativo il master della compagnia Allianz intitolato Talent Program in Finance, Insurance and New Technologies è diventato ormai un punto di riferimento nel nostro paese. La nuova edizione è appena partita con 20 ragazzi: quindici sono stati inseriti in Allianz spa e cinque in Allianz Bank Financial Advisors. Il programma, che viene realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano e il Cefriel, è arrivato alla sua quarta edizione e quest’anno ha portato alla nascita di una community di alumni che hanno frequentato le passate edizioni.

Per il periodo 2022-2024, i 20 ragazzi under 28, con laurea magistrale in ingegneria gestionale, informatica, discipline economico-quantitative e legali che sono stati selezionati, frequenteranno i corsi del master di secondo livello e contemporaneamente saranno assunti dalla compagnia con un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. Con il master vengono sviluppate le competenze per operare in diversi ambiti finanziari e assicurativi, acquisendo la conoscenza del mercato, della regolamentazione e delle nuove tecnologie che sono entrate in maniera disruptive nei settori assicurativo e finanziario. In particolare sono previste 400 ore di formazione in aula e online da svolgere durante l’orario di lavoro e un Project Work sviluppato in azienda. Tra le aree di studio ci sono Economia e Finanza, Matematica e Statistica, Assicurazioni, Finanza Quantitativa, Risk Management, Project Management e New Technologies. Letizia Barbi, direttore delle Risorse Umane di Allianz spa sottolinea «l’importanza di investire sui giovani di talento» e il «circolo virtuoso che il loro ingresso genera nel nostro contesto organizzativo, caratterizzato da grandi competenze tecniche. Il confronto, lo scambio di esperienze, anche intergenerazionale, e la sperimentazione pratica, resa possibile dall'esperienza del Master e da oggi anche grazie alla nuova community Allianz Alumni Italia, possono portare ad allargare la propria visione e a reinterpretare in maniera innovativa le nostre attività e di conseguenza la nostra impronta sul business».

Contemporaneamente alla ripartenza del master, Allianz ha anche costituito la Allianz Alumni Italia, una community che associa i dipendenti che negli anni hanno frequentato un Master finanziato da Allianz, anche in fasi diverse della loro vita lavorativa, da neoassunti a professional con esperienza, in più istituti universitari e business school. L’obiettivo della nuova community è creare un network e offrire opportunità anche informali di reverse mentoring per lo scambio di esperienze e il confronto anche intergenerazionale, con incontri formativi e informativi e testimonianze interne ed esterne al gruppo.