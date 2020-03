Allianz a sostegno degli agenti con 75 milioni L'investimento è stato concertato con le rappresentanze degli Agenti. Un pacchetto pronta cassa per affrontare con la rete agenziale le difficoltà del momento

Allianz spa ha messo in campo misure eccezionali, per un totale di 75 milioni di euro di liquidità, per sostenere economicamente la propria rete agenziale – centrale nelle strategie della Compagnia – in questo difficile momento per il Paese.

È stato predisposto un pacchetto che include numerose iniziative, concordate con le rappresentanze degli Agenti, che - informa la società - hanno accolto e apprezzato l'intensità e la sensibilità con cui la Compagnia si è mossa a loro supporto.

Giacomo Campora, amministratore delegato di Allianz S.p.A., ha dichiarato: «In questi giorni difficili Allianz rafforza i legami con i propri Agenti e per loro tramite con i propri clienti. Con 75 milioni di euro di cassa a loro disposizione, le Agenzie potranno lavorare con maggiore tranquillità e servire al meglio i clienti, consentendo al tempo stesso al proprio personale di agenzia di lavorare nelle migliori condizioni possibili di protezione della propria salute, garantendo i servizi indispensabili alla clientela».

Umberto D'Andrea per AAA, Dario Piana per GAMA e Paolo Sacchi per MAGAP hanno commentato: «Allianz ha dimostrato attenzione alle esigenze della propria rete agenziale, recependo anche le nostre proposte, ed è scesa in campo con vigore e con un ventaglio di iniziative per affrontare con maggiori risorse una situazione davvero complessa e per metterci nelle condizioni di essere a supporto della clientela. Anche l'attenzione espressa dal dottor Giacomo Campora per tutto il personale delle nostre agenzie e per la priorità assoluta della loro salute, è stata molto apprezzata».