Allianz svaluta la quota di Autostrade rilevata nel 2017 Il crollo del Ponte di Genova e la bufera che ha investito Atlantia e Aspi, con il concreto rischio di una revoca della concessione, hanno contribuito a cambiare lo scenario e con esso anche la valutazione della partecipazione di Cheo Condina

Allianz svaluta la partecipazione in Autostrade per l'Italia, rilevata nel 2017 attraverso il veicolo Appia Investments, che la compagnia tedesca controlla con il 60% (Edf Invest e il fondo Dif hanno il 20% a testa). Due anni fa circa Appia aveva comprato da Atlantia il 6,94% di Aspi per 1 miliardo nell'ambito dell'apertura del capitale della concessionaria che aveva visto anche l'ingresso dei cinesi di Silk Road Fund con il 5%.

Negli ultimi giorni, secondo quanto ricostruito da Radiocor, il colosso assicurativo di Monaco ha spostato tra due controllate lussemburghesi il 53,5% di Appia. All'apparenza un semplice trasferimento infragruppo in cui tuttavia l'aspetto rilevante è il valore al quale è avvenuta l'operazione: 463,33 milioni, il che implica una valorizzazione di tutto il 6,94% di Aspi detenuto da Appia pari a 866 milioni, 150 milioni in meno rispetto a due anni fa.

Da Allianz, al proposito, si precisa che «per questa tipologia di asset di società concessionarie è normale che con il passare del tempo il loro valore nominale scenda». È indubbio tuttavia che il crollo del Ponte di Genova e la bufera che ha investito Atlantia e Aspi, con il concreto rischio di una revoca della concessione, abbiano contribuito a cambiare lo scenario e con esso anche la valutazione della partecipazione.

