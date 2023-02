Allievi della Scuola militare Nunziatella in gita a Bruxelles per visitare le istituzioni Ue

La scuola militare

La scuola militare Nunziatella (ve ne sono altre tre simili in Italia) accoglie ragazzi e ragazze tra i 15 e i 18 anni, e permette loro di seguire le due principali filiere liceali: il classico e lo scientifico. Le sezioni contano ciascuna circa 10 scolari. Non vi è obbligo alcuno, superata la maturità, di proseguire la carriera militare. «Il nostro obiettivo è di formare dei dirigenti in campo militare ma anche civile (…) Circa il 70% dei ragazzi prosegue gli studi in una delle nostre accademie militari», spiega il colonnello Stellato.

Incontro con la presidente del Parlamento europeo Metsola

Il viaggio bruxellese ha previsto anche una visita dell’emiciclo nel quale si riunisce il Parlamento europeo e un incontro con la stessa presidente Roberta Metsola. Aggiunge il comandante: «I ragazzi hanno tutti dimostrato entusiasmo e posto numerose domande». C’è l’intenzione di ripetere l’iniziativa. Racconta la cadetta Giulia Guida, 17 anni, di Napoli: «È stata la mia prima volta a Bruxelles. Il viaggio mi ha permesso di avvicinarmi a un mondo che non si conosce appieno». Aggiunge Carlo Tommaso Formichini Bigi, 18 anni di Prato: «La visita al Parlamento europeo è quella che mi ha colpito di più. È stata una occasione per toccare con mano la sinergia tra i paesi dell’Unione. In precedenza, pensavo di intraprendere la carriera militare. Dopo questa visita rifletterò a una esperienza in ambito europeo».