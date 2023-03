Allo Schlick 2000 va in scena lo spettacolo della montagna

Con la promozione “Firn Ski Hit”, invece, si soggiorna da 2 a 5 giorni in uno dei centri della valle (spendendo 139 euro al giorno) e si scia nell'area Schlick 2000. Chi punta a rilassarsi in questo contesto paesaggistico da cartolina può dedicarsi al ricco palinsesto di eventi previsti sulla neve. Se la Notte dei Colori ha già avuto il suo epilogo mercoledì 8 marzo con i suoi effetti di luce e fuochi animati dalle performance sugli sci dei maestri della scuola sci dello Stubai e quella dello Ski & Barbecue ha deliziato migliaia di persone domenica 12, gli appuntamenti più importanti sono quelli previsti per il periodo pasquale. Domenica 9 aprile si svolge infatti nel comprensorio la tradizionale caccia alle uova sugli, tanto amata soprattutto dalle famiglie (i vincitori che troveranno tutte le uova sulle piste parteciparanno all'estrazione per vincere uno dei 5 Family Skipass messi in palio per la stagione 23/24). Il 15 aprile, invece, è la data che sancisce la chiusura della stagione sciistica dello Schlick 2000 con la festa e il concerto in programma al ristorante panoramico Kreuzjoch

