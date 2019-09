Allo sciopero contro gli Isa si uniscono gli avvocati

Si affianca alla protesta l’Organismo congressuale forense, che nel denunciare l’aggravarsi delle criticità relative agli Isa ha proclamato lo sciopero in commissione tributaria nella settimana dal 1° al 7 ottobre, in contemporanea (se si esclude il 30 settembre) con lo sciopero dei commercialisti che, accanto al mancato pagamento del proprio F24 nei giorni 30 settembre e 1° ottobre prevedono, come forma di protesta, l’astensione dall’attività in Commissione tributaria per otto giorni fino al 7 ottobre.

Il dibattito dei commercialisti

Intanto la questione Isa è sempre più dibattuta anche presso gli Ordini locali dei commercialisti.

Ieri il presidente dell’Odcec di Milano, Marcella Caradonna, ha definito gli indici sintetici di affidabilità «il nostro incubo». «Siamo sempre più convinti - afferma Caradonna - dell’esigenza della disapplicazione degli Isa per l’anno 2018. Le problematiche a livello informativo e informatico non consentono, infatti, di fornire all’agenzia delle Entrate informazioni in grado di dare una corretta visione della reale situazione del contribuente».

Parla di «situazione di incertezza generale» Elbano De Nuccio - presidente dell’Odcec di Bari che ieri, insieme ai presidenti di Torino, Roma e Milano, ha organizzato un convegno dedicato al tema, in collaborazione con il Gruppo24Ore. Le sette differenti versioni del software tra il 10 giugno e il 30 agosto scorso sono il segno- per De Nuccio - che «occorre mettere mano a tutto il sistema tributario perché troppo squilibrato, alluvionato di norme - 60 novità fiscali di grande impatto in soli quattro anni, dal 2015 ad oggi - e che va riformato, da subito, coinvolgendo però nella genesi delle norme coloro che le applicano, cioè noi».