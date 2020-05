Allo scoppio del Covid-19 nelle carceri oltre 10.200 detenuti in più rispetto alla capienza All’inizio dell’emergenza sanitaria i detenuti erano 61.230 a fronte di 50.931 posti. In due mesi e mezzo il tasso di affollamento è sceso dal 130,4% al 112,2 per cento. Il 15 maggio i detenuti sono scesi a 52.679 di Andrea Carli

Coronavirus, Bonafede: "Circa 150 casi accertati nelle carceri di tutta Italia"

Il messaggio è chiaro: lo spazio, oggi più di prima, è vitale. A lanciarlo è l’associazione Antigone, che nel XVI rapporto sulle condizioni di detenzione (titolo: “Il carcere al tempo del coronavirus”) pubblicato il 22 maggio pone l’accento sul fatto che la pandemia Covid-19 ha colto gli istituti di detenzione italiani già in una condizione di sovraffollamento. Tant’è che dal 7 al 9 marzo è scoppiata la rivolta delle carceri. In un solo weekend sono stati distrutti e devastati, oltre 70 istituti penitenziari, a cui si aggiungono 30 che hanno avuto manifestazioni pacifiche.

All’inizio della pandemia erano rinchiuse nelle carceri italiane 10.229 persone in più rispetto alla capienza regolamentare. A fine febbraio 2020, in particolare, i detenuti erano 61.230 a fronte di una capienza regolamentare di 50.931 posti. Ma con le misure di decongestionamento via via adottate in seguito all’emergenza coronavirus, le presenze in carcere sono diminuite progressivamente fino ai 52.679 detenuti registrati il 15 maggio

Carceri a ferro e fuoco

«Senza le misure alternative i numeri del carcere sarebbero esplosi»

Senza le misure alternative adottate (dalla liberazione anticipata, che prevede sconti di pena per chi partecipa ai programmi di rieducazione, alla detenzione domiciliare per chi ha una pena da scontare sotto i 18 mesi), «i numeri del carcere sarebbero esplosi», si legge nel documento. A fine 2008 tra detenzione domiciliare, affidamento in prova ai servizi sociali e semilibertà erano coinvolte 7.530 persone; 12 anni dopo, il 15 aprile 2020, erano 30.416. Nel 2008 le persone in detenzione domiciliare erano 2.257. Il 15 aprile 2020 erano 10.826. L’affidamento in prova ai servizi sociali nel 2008 riguardava poco più di 4.000 persone. Il 15 aprile 2020 erano 18.598. Allo stesso tempo tuttavia la popolazione detenuta, dal 2015 fino al mese di marzo 2020 (cioè fino all’arrivo dell'emergenza sanitaria), è aumentata in maniera costante.

In due mesi e mezzo scende tasso di affollamento: dal 130,4% al 112,2%

Dopo che è scattata l’emergenza coronavirus, in due mesi e mezzo il tasso di affollamento è sceso dal 130,4% al 112,2 per cento. Dunque inizia l’emergenza sanitaria con una sovra-popolazione detenuta pari a poco meno di 15 mila unità. A fine febbraio il tasso di affollamento è del 130,4%. Il 15 maggio i detenuti presenti sono 52.679. Il tasso di affollamento scende al 112,2%. Le persone detenute sono 8.551 in meno rispetto a fine febbraio. Fuori dall’Italia la riduzione della popolazione detenuta ha avuto percentuali analoghe in Francia, mentre negli Usa è calata dell’1,8%.

Con il Cura Italia accelera il calo della popolazione detenuta

Da fine febbraio al 19 marzo le presenze in carcere calano di 95 persone in meno al giorno. Questa tendenza accelera con l’entrata in vigore del decreto “Cura Italia”, che individua nella detenzione domiciliare con braccialetto elettronico di tutti i detenuti con un residuo di pena da scontare tra i 6 e 18 mesi, il principale strumento di deflazione della popolazione detenuta. Dal 19 marzo al 16 aprile la popolazione detenuta cala ulteriormente di 158 persone in meno al giorno.