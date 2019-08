Allo sport fondi per 468 milioni. Arriva la riforma che non piace al Cio

A «Sport e Salute», guidata da Rocco Sabelli, il Governo ha invece affidata la direzione del comparto sport in tutte le sue declinazioni con le relative risorse economiche.

La legge di Stabilità per il 2019 sancendo il principio dell’autofinanziamento dello sport, ha anche prescritto che il livello dei contributi assegnati annualmente al Coni e alla nuova «Sport e Salute» sia parametrato «al 32% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell’anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini Ires, Iva, Irap e Irpef», nell’ambito della gestione di impianti sportivi, palestre e dell’attività dei club. In pratica, il contributo fiscale a carico delle società di calcio professionistico – pari a oltre 900 milioni – serve a sostenere per circa due terzi tutto lo sport tricolore. I proventi derivanti dal resto del comparto sportivo (circa 50mila tra club e società di gestione di impianti) infatti superano di poco i 400 milioni annui.

A queste entrate – 1,3 miliardi – si attinge, dunque, per supportare e sviluppare l’intera filiera sportiva (al Coni afferiscono 45 Federazioni, 19 Discipline Associate, 14 Enti di promozione sportiva nazionali e uno territoriale e 20 Associazioni Benemerite cui aderiscono circa 95mila società sportive per un totale di circa 11 milioni di tesserati).

Le risorse per lo sport

Il livello «minimo» dei finanziamenti definito dalla legge di Stabilità è questo: 40 milioni al Coni, 88 a «Sport e Salute», 280 agli organismi sportivi e alle Federazioni. Per il 2019 il gettito fiscale è stato più generoso delle previsioni e il budget a disposizione è salito a 468 milioni. Come ha spiegato il presidente e ad di «Sport e Salute» Sabelli, però, le spese per il funzionamento della “macchina” assorbono il 40% delle risorse. Da qui la necessità di riqualificare la spesa, per aumentare gli investimenti, soprattutto per lo sport di base.