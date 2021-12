Allo Zecchino d’Oro vincono la famiglia e la solidarietà

Da sottolineare anche i diversi generi musicali dei brani in gara, dalla trap al reggaeton, dalla canzone pop al rock e al rap.

Infine, ma non meno importante, dietro l'inossidabile festival canoro frutto della passione e dell'iniziativa dei frati francescani dell'Antoniano di Bologna c'è anche la “mission” di sostenere l’Operazione Pane, che supporta 17 mense francescane in Italia e una in Siria, ad Aleppo: attraverso un sms o una telefonata da rete fissa al numero solidale 45588 è possibile, fino al 19 dicembre, donare un pasto a chi non ha da mangiare e offrire un aiuto concreto a migliaia di famiglie che vivono nel disagio. Un bel modo - oltre alla musica e alla spensieratezza che lo Zecchino d'oro continua a regalare – per avvicinarsi a questo Natale 2021 con un gesto di solidarietà.