Alloggi universitari, a Roma 91 posti a disposizione nel «Camplus Toscani»

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

Novantuno nuovi posti letto a disposizione di Lazio DiSco – Ente Regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza, riservati agli studenti meritevoli in condizioni economiche svantaggiose, dichiarati idonei a seguito del concorso annualmente bandito dall’ente per il diritto allo studio universitario. Grazie alla convenzione sottoscritta da Fondazione Camplus, primo provider di housing per studenti universitari in Italia, e DiSCo saranno disponibili presso Camplus Toscani, la Residenza Universitaria di Camplus da 116 nuovi posti letto in via Toscani 49 e 59 a Roma.



Le nuove disponibilità

Gli studenti assegnatari avranno dunque accesso ai posti letto, 42 doppie e 7 singole, alle tariffe stabilite da Lazio DiSco per tutti i suoi studenti pari a 253,00 euro/mese. Tali tariffe sono comprensive delle utenze e dei servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria. L’accordo prevede che fino al 31 luglio 2024 la Fondazione riservi in favore di Lazio DiSco 91 posti letto presso Camplus Toscani, e rientra tra le iniziative finanziate dal “NextGenerationEU” attraverso il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr), denominata «Riforma della legislazione sugli alloggi per gli Studenti e alloggi per gli Studenti».

Loading...

L’impegno di Fondazione Camplus

Nonostante lo slittamento della quota legata agli alloggi per studenti universitari, Fondazione Camplus porta avanti l’impegno mettendo a disposizione degli Enti per il Diritto allo Studio oltre il 20% dei posti presentati a bando.

Con questa collaborazione Camplus porta a 700 i posti letto destinati agli Enti per il Diritto allo studio a livello nazionale all’interno del Pnrr. Le norme dei bandi che hanno sostenuto economicamente gli interventi “NextGenerationEU” hanno il merito di aver agevolato e incrementato gli accordi tra privati e enti per il diritto allo studio, finalizzati a portare in ambito pubblico, e quindi a tariffa calmierata, un significativo numero di posti letto privati.

Gli obiettivi

«La cooperazione pubblico - privato nell’ambito delle attività inerenti il diritto allo studio rientra nel concetto e nel valore di sussidiarietà fondamentale per raggiungere i fini che ci siamo dati nell’ambito delle nostre funzioni» ha dichiarato l’avvocato Giorgio Giuseppe Ciardi, commissario straordinario Disco, che ha aggiunto: «Garantire il maggior numero di alloggi, ed elevare la qualità dell’offerta è l’obiettivo a cui la più importante “Regione Universitaria d’Italia “ deve mirare nella consapevolezza che l’istruzione e il sapere sono il vero prezioso giacimento in cui costruire il futuro dei nostri territori».

«La disponibilità di nuovi posti alloggio per gli studenti universitari – spiega l’assessore regionale del Lazio al Lavoro, Università, Scuola, Formazione, Ricerca, Merito, Giuseppe Schiboni – va incontro alle esigenze di ragazzi e famiglie. Ringrazio la Fondazione Camplus per il lavoro che sta svolgendo contribuendo al raggiungimento dell’ambizioso obiettivo di trovare risposte rapide ed esaustive ad una criticità importante a cui come Regione Lazio siamo intenzionati a dare risoluzione. Il miglioramento dei servizi è parte non marginale del rispetto del diritto allo studio»,

«Un soggetto privato no profit come Camplus può svolgere un ruolo chiave, insieme agli enti per il diritto allo studio, per garantire nuovi posti letto agli studenti universitari, e in particolare agli studenti provenienti dalle graduatorie di tali enti. Nonostante lo slittamento della quota legata agli alloggi per gli universitari, Fondazione Camplus si è impegnata proprio in tal senso e ha messo disposizione degli Enti per il Diritto allo Studio 700 posti sui 2900 presentati», ha dichiarato Maurizio Carvelli, »camplus. «Per questi motivi -ha concluso - siamo dunque contenti di poter avviare questa collaborazione con Lazio DiSco per garantire da subito a trenta studenti meritevoli in condizione economiche di svantaggio una soluzione abitativa di qualità che risponda pienamente alle loro esigenze abitative».

Scuola, tutti gli approfondimenti La newsletter di Scuola+ Professionisti, dirigenti, docenti e non docenti, amministratori pubblici, operatori ma anche studenti e le loro famiglie possono informarsi attraverso Scuola+, la newsletter settimanale de Il Sole 24 Ore che mette al centro del sistema d'istruzione i suoi reali fruitori. La ricevi, ogni lunedì nel tuo inbox. Ecco come abbonarsi Le guide e i data base Come scegliere l’Università e i master? Ecco le guide a disposizione degli abbonati a Scuola+ o a 24+. Qui la guida all’università con le lauree del futuro e il database con tutti i corsi di laura Lo speciale ITS Il viaggio del Sole 24 Ore negli Its per scoprire come intrecciare al meglio la formazione con le opportunità di lavoro nei distretti produttivi delle eccellenze del made in Italy. Tutti i servizi