Alluminio, giorni contati per Eurallumina e Sider Alloys: a rischio investimenti e posti di lavoro

Il tema comincia a preoccupare anche i lavoratori, sia quelli che da tempo sono impegnati all’interno della fabbrica sia quelli che attendono l’avvio degli interventi e quindi la messa in marcia degli impianti. Seppure per motivi differenti la data del 31 ottobre diventa una sorta di spartiacque anche per l’Eurallumina , l’azienda controllata dalla russa Rusal e definita (benché non ci sia alcun collegamento con la vicina Sider Alloys) primo anello della filiera dell’alluminio.

L’azienda sino alla fermata del marzo 2009 produceva allumina dalla raffinazione della bauxite a Portovesme. In questo caso li progetto propedeutico al riavvio degli impianti (sono previsti investimenti per 167 milioni di euro: 7 a fondo perduto, 60 milioni prestiti a tasso agevolato e la restante parte a carico dell’azienda) prevede la realizzazione di un vapordotto per l’approvvigionamento di vapore dalla vicina centrale elettrica e interventi sul bacino per il confinamento dei residui di lavorazione e un piano di ammodernamento e miglioramento dell’impianto industriale con l’adeguamento della raffineria per l’impiego di bauxiti tri-idrate che sino alla fermata produceva un milione e 200mila tonnellate di allumina, destinandone il 30% al mercato regionale dalla lavorazione di circa 2 milioni di tonnellate di bauxite.

La procedura è ancora in corso. Proprio qui sorge il problema. «I tempi sono sempre più dilatati. L’azienda ha dichiarato che non si può andare oltre il 31 ottobre rispetto alla definizione della pratica di Via (valutazione impatto ambientale) - dice Francesco Garau, segretario regionale della Filctem -. Di conseguenza a quel punto potranno deviare gli investimenti in altri posti».

Il primo passo per quello che il sindacalista definisce «uno scenario catastrofico per le 1.400 buste paga tra diretti indiretti indetto col moltiplicatore specifico per il territorio». Per scongiurarlo i lavoratori e le organizzazioni sindacali hanno deciso di rilanciare in questi giorni la mobilitazione «che comunque non si è mai fermata». «Non bisogna dimenticare che l’Eurallumina in questi dieci anni ha speso in questo territorio circa 18 milioni di euro - conclude Garau - a dimostrazione del fatto che ci sia tutto l’interesse a far funzionare lo stabilimento».