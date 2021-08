Alluminio a prezzi record: la Cina produce meno e importa sempre di più

3' di lettura

Nemmeno la variante Delta è riuscita a fermare la corsa dell’alluminio, che non sembra più trovare ostacoli. Le quotazioni del metallo lunedì 30 si sono spinte ai massimi da 13 anni a Shanghai e minacciano di salire ulteriormente anche al London Metal Exchange (Lme), che è rimasto chiuso per festività. Alla Borsa metalli londinese l’alluminio si è già apprezzato di oltre un terzo da inizio anno e dell’80% rispetto ai minimi di marzo 2020, al picco dei lockdown, fino a superare 2.650 dollari per tonnellata...