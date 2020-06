Alluminio, tornano le speculazioni sulle scorte

(Imagoeconomica)

Com’era successo dopo la recessione del 2009, l’alluminio si sta accumulando in grandi quanrità. Ma non è solo colpa della crisi da coronavirus

L’alluminio è tornato a fare gola agli speculatori, che stanno riportando in auge un fenomeno che sembrava superato: l’accumulo di scorte a fini di lucro. Era già avvenuto dopo la grande recessione globale del 2009, con un lungo strascico di conseguenze per il mercato. E c’è la sensazione che stia succedendo di nuovo, benché il London Metal Exchange (Lme) si sia dotato di nuove regole per prevenire il ripetersi delle passate difficoltà.

Nei magazzini della Borsa metalli londinese le scorte sono aumentate di oltre il 50% negli ultimi tre mesi, fino a raggiungere livelli record: 1,54 milioni di tonnellate, il massimo da maggio 2017. E questo è solo un piccolo scorcio della realtà.

Gran parte dell’alluminio è accumulato fuori dal sistema ufficiale dei magazzini di borsa. A livello globale le scorte – comprese quelle custodite nell’ombra – potrebbero salire di circa un terzo quest’anno, prevedono gli analisti di CRU, fino a 16 milioni di tonnellate.

La pandemia da coronavirus (così come la recessione del 2009) ha inferto un duro colpo ai consumi industriali di metalli. Ma a spingere all’accumulo di alluminio non è soltanto la crisi. Del resto le scorte continuano ad aumentare anche adesso che – con l’uscita dal lockdown – il prezzo al Lme è tornato a salire, riportandosi sopra 1.600 dollari per tonnellata, sui massimi da marzo (base tre mesi).

L’aspetto centrale è il contango: il prezzo a futuri è tuttora decisamente più alto di quello per consegne vicine. «Una delle migliori operazioni a rischio zero in questo momento è comprare dell’alluminio e metterlo in un magazzino», afferma Eoin Dinsmore di CRU. «A farlo non sono solo le società di trading globali, tutti vedono che c’è una buona opportunità per fare soldi».