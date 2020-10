Allure francese per secchielli e tracolle Le Nom Saint Tropez La collezione spazia dalle borse di pelle realizzate in Toscana alle classiche ceste di paglia francesi, personalizzate con iniziali o scritte scelte dal cliente di Paola Dezza

Una borsa con le proprie iniziali si era già vista. Un secchiello in morbida pelle da personalizzare nel dettaglio non solo con le proprie iniziali o il proprio nome per esteso, ma anche arricchita con una frase o un numero simbolico è la novità che ha conquistato una clientela affezionata e ripetitiva. Le borse di Le Nom Saint Tropez, rigorosamente “Made in Italy” consentono di giocare con i colori, dall’arancio al nero, dal cuoio alla tinta ghiaccio, passando per verdone e bordeaux. E di abbinare le scritte, anch’esse da scegliere tra diversi colori e con caratteri differenti.



Tutto è nato da una vacanza nella famosa località del sud della Francia e dalla necessità di acquistare regali per amici e parenti da impacchettare al rientro in Italia.

Per i tre soci del brand la scelta è stata scontata: le tipiche ceste di paglia, di quelle che si trovano al mercato di Place des Lices. Con la variante, che è diventata poi il marchio di fabbrica della collezione, di personalizzare l’oggetto con il nome del destinatario del regalo.Viste le richieste di amici e parenti è nato il marchio di una collezione che è stata declinata per le diverse stagioni.

Il modello iconico è adesso il secchiello di pelle Catherine, in diverse varianti di colore, o il più piccolo Nike, che coesistono con portafogli e cartelle da lavoro e borse di paglia. E con la nuova nata, la tracolla Christine.

I tre soci, tutti con altri impegni in settori diversi dal fashion, stanno studiando nuovi modelli, anche se il Covid-19 ha rallentato l’iter di produzione e lancio. A breve sarà a disposizione l’interno in maculato per le borse nera e cuoio, ma è in arrivo anche una Tote bag di grandi dimensioni. E per Natale una borsa da lavoro da uomo, pensata per le festività e per il periodo delle Lauree.