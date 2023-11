Alluvione Toscana, aziende a rischio: «Servono certezze su aiuti e tasse»

Il 30 novembre è fissata la prossima scadenza fiscale importante, tanto che Confindustria Toscana nord (Prato, Pistoia, Lucca) chiede con forza che, almeno per quella data, siano definiti i provvedimenti di rinvio. «Per dare supporto a imprese così duramente colpite – afferma l’associazione industriali – non conta solo come e quanto, ma anche quando: la tempestività è essenziale».

Su questo fronte l’invio a Roma dell’elenco dei Comuni alluvionati, effettuato dalla Regione Toscana il 15 novembre insieme con la richiesta di sospensione delle scadenze sui versamenti tributari e contributivi, è stato da più parti ritenuto tardivo. I Comuni individuati sono 62, situati nelle cinque province di Firenze, Prato, Pistoia, Livorno e Pisa per le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale, ma su questa ricognizione gli industriali sono critici: «Sessantadue Comuni – afferma una nota di Confindustria Toscana nord – è il doppio di quanto ipotizzato in partenza; una “lievitazione” nata forse da approfondimenti più accurati, ma che potrebbe essere anche il frutto di una selezione niente affatto accurata e fin troppo inclusiva. Si è capito che le risorse per aiutare le imprese a risollevarsi saranno poche, se verranno disperse in mille rivoli diventeranno ancora meno». Il timore è che resti senza aiuti chi ne ha davvero bisogno per far ripartire l’attività (50 aziende industriali del distretto pratese sono ancora ferme, oltre a decine di imprese artigiane).

Intanto ieri la Regione Toscana ha annunciato 12 milioni di euro a fondo perduto per famiglie e imprese colpite dall’alluvione, e un fondo rotativo da sei milioni per abbattere gli interessi su nuovi prestiti: tutte misure, secondo il commissario all’emergenza alluvione, il presidente della Regione Eugenio Giani, che saranno operative entro due-tre mesi. La Regione ha annunciato anche agevolazioni per le imprese alluvionate che vogliono investire: cinque milioni da Bei e banche del territorio; 20 milioni di garanzie da Fidi Toscana. Infine sarà chiesta l’attivazione del fondo europeo di solidarietà come avvenuto per l’Emilia-Romagna.

