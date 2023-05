Alluvione, busta paga più pesante di 400 euro con le ritenute sospese

I punti chiave LE SCADENZE RINVIATE

Buste paga più sostanziose fino ad agosto per i lavoratori dei 91 Comuni colpiti dall’alluvione in Emilia-Romagna, Marche e Toscana per i quali il Governo ha dichiarato lo stato di emergenza. Il decreto che contiene gli aiuti economici alle imprese e ai lavoratori coinvolti, approvato dal Consiglio dei ministri del 23 maggio, prevede, oltre al rinvio dei termini per i versamenti fiscali e contributivi in scadenza fra il 1° maggio e il 31 agosto 2023, una disposizione per rimpolpare gli stipendi, anche se per pochi mesi. I datori di lavoro, su richiesta dei lavoratori residenti nei territori colpiti, non faranno le ritenute alla fonte delle imposte (comprese le addizionali Irpef regionali e comunali), nel periodo compreso fra il 1° maggio e il 31 agosto, e verseranno i relativi importi direttamente nelle buste paga. I lavoratori dovranno poi restituire allo Stato le somme così ottenute, senza interessi e sanzioni.

Un’agevolazione simile era già stata prevista per lavoratori dei Comuni dell’Italia centrale colpiti dal terremoto nel 2016.

Gli esempi più sotto mostrano gli effetti in base allo stipendio mensile dei lavoratori. Considerando il reddito medio dichiarato dai dipendenti in Emilia Romagna (25.790 euro), si può considerare abbastanza indicativa dell’impatto medio una retribuzione netta di circa 1.700 euro mensili: in questo caso, la mancata effettuazione delle trattenute determina un importo aggiuntivo in busta paga di circa 400 euro al mese. Per i redditi più elevati le cifre saranno significative e potranno arrivare a 1.419 euro per uno stipendio lordo mensile di 4.500 euro.

È chiaro che più è alto l’importo della mancata trattenuta, più significativa sarà la fase di restituzione delle somme.

La norma – stando al testo entrato in Cdm – differenzia fra i datori di lavoro che hanno sede fuori dai Comuni colpiti dall’alluvione, che, su richiesta dei propri lavoratori residenti in quei territori, dovranno rinunciare a effettuare da maggio ad agosto il 100% delle trattenute (inserendo gli importi in busta paga), e quelli che invece hanno sede nelle zone alluvionate, per i quali le trattenute (e di conseguenza il “guadagno” per i lavoratori) si ridurranno alla metà.