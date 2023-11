Alluvione, Camera di Commercio di Roma stanzia 1 milione per le imprese toscane

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Per le imprese toscane colpite dall’alluvione, la Camera di Commercio di Roma ha stanziato 1 milione di euro. In particolare, le province interessate saranno Firenze, Pisa Pistoia e Prato. Un ingente contributo – si legge nel comunicato diffuso dall’ente camerale – che le imprese di Roma, tramite la Camera di Commercio, hanno deciso di destinare per venire incontro alle emergenze dovute alle devastazioni provocate dalle tremende alluvioni dei giorni scorsi.

I precedenti

Lo stanziamento arriva dopo «gli importanti contributi, sempre pari a un milione di euro, che la Camera di Commercio di Roma – si legge nel comunicato – ha messo a disposizione delle imprese e dei territori dell’Aquila, di Amatrice, di Modena e Ferrara colpiti, negli anni scorsi, da forti terremoti e, nel caso dell’Emilia-Romagna di pochi mesi fa, da eventi calamitosi simili».

Loading...

Legami storici

Un sostegno alle imprese toscane colpite dall’alluvione frutto della vicinanza a un territorio verso cui le imprese di Roma, e i romani in generale, sono legati da stretti legami storici, culturali e sociali. Le risorse saranno destinate a realizzare specifici progetti di intervento e iniziative a favore delle attività produttive in collaborazione con le Camere di Commercio di Firenze, di Pistoia-Prato e della Toscana Nord-Ovest (che riunisce i territori delle province di Lucca, Massa-Carrara e Pisa).

Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma

La ripartenza

«Le imprese di Roma hanno voluto dare un contributo concreto - ha dichiarato Lorenzo Tagliavanti, Presidente della Camera di Commercio di Roma - per far fronte all’emergenza del presente e con lo sguardo rivolto alla ripartenza futura. In questa grave situazione, uno stallo nei cicli produttivi, in un territorio a vocazione fortemente imprenditoriale come quello toscano, rischia di ripercuotersi negativamente sull’intero Paese, con conseguenze economiche ancor più sfavorevoli rispetto ai danni che già si sono registrati».