Alluvione, Meloni in Emilia-Romagna: ora risposte immediate. Nel Torinese rientra l’allarme Po

21:02 In 10mila tornano a casa, lunedì ancora allerta meteo rossa

Non cala l’attenzione per l’Emilia Romagna, dove anche lunedì l’allerta meteo è rossa. La paura, adesso, è per le frane che potrebbero verificarsi. Fari puntati su montagna, bassa collina, pianura e costa romagnola, collina e pianura bolognese. Allerta arancione per criticità idraulica sulla pianura modenese, mentre aumenta la preoccupazione per il Po, che in Piemonte è esondato al confine tra Torino e Cuneo, e nel capoluogo piemontese i Murazzi sono stati chiusi nell’attesa in serata di una piena ’moderata’.

In 10mila, intanto, hanno potuto fare rientro a casa mentre restano 26mila gli sfollati in Emilia Romagna. Gli interventi di assistenza alla popolazione proseguono 24 ore su 24, grazie a tutte le forze in campo; 5.370 (di cui circa 4mila nel ravennate, 734 nel bolognese, 632 nel forlivese-cesenate e 4 nel riminese) sono accolti in albergo e nelle strutture allestite dai Comuni, scuole, palazzetti e palestre; le altre hanno trovato sistemazioni alternative (seconde case, amici e parenti). Restano 43 i comuni coinvolti dagli allagamenti e, sul versante del dissesto idrogeologico, risultano circa 305 le frane concentrate in 54 comuni. Tutte le squadre di rilevatori (soprattutto nel ravennate e in provincia di Forlì-Cesena) sono in campo, anche con i droni laddove le strade non sono più percorribili.