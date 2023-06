Alluvione in Emilia-Romagna, danni per 8,9 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Poco meno di 9 miliardi di danni, 8,9 miliardi per l’esattezza: è la prima stima provvisoria del disastro, destinata a crescere, che l’alluvione ha lasciato dietro di sé in Emilia-Romagna, secondo il rendiconto che il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha presentato il 15 giugno al Governo, in occasione del primo incontro a Palazzo Chigi del Tavolo permanente fra l’Esecutivo e gli enti locali, coordinato dal ministro alla Protezione civile, Nello Musumeci.

Di questi quasi 9 miliardi il 20%, ossia 1,8 miliardi, riguardano interventi urgenti già avviati in queste settimane o da mettere in cantiere per fronteggiare l’emergenza. «Sono risorse che servono subito, necessarie per riparare gli argini, i reticoli idrografici e le strade prima dell’autunno, per mettere in sicurezza le comunità dal ripetersi di eventi catastrofici come quelli di maggio», sottolinea il governatore, ribadendo la necessità di accelerare i tempi per far arrivare le coperture.

Ruspe bloccate

I primi 230 milioni messi a disposizione da Roma sono infatti già tutti spesi e in diversi comuni alluvionati le ruspe al lavoro sono state bloccate perché mancano le coperture finanziarie. «La ripartenza e la ricostruzione devono avanzare insieme, serve una pianificazione organica degli interventi, per questo è urgente che il Governo faccia in fretta sulla nomina del Commissario per la ricostruzione. Decida chi ritiene – afferma Bonaccini – ma ne abbiamo bisogno al più presto perché la ricostruzione deve partire adesso, non tra un anno, e senza risorse e poteri speciali i cantieri non partono o si fermano».

Rimborsi a famiglie e imprese

Parallelamente la delegazione regionale scesa ieri a Roma ha chiesto di garantire rimborsi al 100% e tempi certi a famiglie e imprese. «D’intesa con la Protezione civile abbiamo avviato il percorso per fare arrivare rapidamente i primi 5mila euro, con un primo acconto di 3mila già entro metà luglio, ma ora servono oltre 500 milioni per le imprese, per i primi acconti da 20mila euro», precisa Bonaccini.

Gli fa eco il sindaco di Ravenna, Michele de Pascale, all’uscita da questa prima riunione interlocutoria, preoccupato per l’esiguità delle risorse stanziate fin qui per le zone alluvionate, il dilatarsi dei tempi e la mancata nomina di un commissario: «Ritengo che il Governo stia commettendo un errore grave, non solo nel non utilizzare i tre presidenti di Regione (come fatto per il terremoto del 2012), ma nel non assumersi nemmeno la responsabilità di prendere qualsiasi altra decisione», afferma il sindaco.