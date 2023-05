Alluvione Emilia-Romagna, manifattura colpita: le aziende ferme e quelle che provano a ripartire

Un disastro per le imprese

Purtroppo non si tratta di casi isolati: molte aziende tra Cesena, Forlì e Ravenna sono nella stessa situazione. «È un disastro – ammette Roberto Bozzi, presidente di Confindustria Romagna, che comprende proprio le tre province più colpite dalle piogge e dalle esondazioni di questi giorni –. La maggior parte degli imprenditori non sa nemmeno in quali condizioni siano i propri stabilimenti, perché non sono riusciti a raggiungerli».

La quasi totalità delle aziende manifatturiere ieri è rimasta chiusa, e molte lo saranno anche oggi, in attesa di nuove disposizioni. Anche chi è stato risparmiato deve comunque fare i conti con i gravi problemi di logistica, aggiunge Bozzi, che non solo impediscono ai dipendenti di raggiungere le sedi lavorative, ma hanno effetti anche su forniture e consegne. «È tutto fermo – dice il presidente –. Nei prossimi giorni capiremo i danni, nel frattempo cerchiamo di aiutarci tra di noi: la prima cosa da fare è mettere in sicurezza le persone».

Le zone alluvionate nel Ravennate viste dall'alto

Orogel riparte

I più fortunati – magari per pochi metri o perché il fiume è esondato dalla parte opposta rispetto al proprio stabilimento – possono riavviare le macchine già oggi. Come la Orogel di Cesena, che si trova ad appena tre chilometri dal fiume Savio. Ma è chiaro che i danni a un intero territorio, e di tale vastità, hanno ripercussioni su tutti.

«I nostri soci coltivano frutta e verdura in tutta la Romagna e molte colture sono state sommerse anche di un metro e mezzo. Nei prossimi giorni agronomi e tecnici faranno i rilievi, ma ci aspettiamo danni ingenti, sia nell’immediato, per il settore orticolo, sia in futuro per le piante da frutta – spiega Bruno Piraccini, presidente del gruppo –. Ma l’attività della fabbrica ripartirà gia domani (oggi per chi legge, ndr), in modo da non interrompere troppo a lungo le attività. Quella di raccolta purtroppo è ferma, cerchiamo almeno di salvaguardare il confezionamento e garantire così la consegna dei prodotti ai nostri clienti».

Anche la Sacim di Forlì riapre oggi dopo un solo giorno di chiusura: «Fortunatamente, la zona industriale in cui lavoriamo noi non ha avuto gravi danni, il sistema fognario ha tenuto – dice il titolare, Francesco Molari –. Ci aspettiamo però ritardi nelle consegne e nelle forniture nei prossimi giorni. Purtroppo eventi catastrofici come questi sono sempre più frequenti, credo che in futuro servirà ripensare le strategie di gestione del territorio, attuando politiche che ne tengano conto».