Alluvione, firmato il protocollo di legalità tra Figliuolo, Regioni e prefetture

Estensione a «tutti i soggetti dell’ecosistema dell’appalto» del regime delle informazioni antimafia, obbligo di iscriversi all’anagrafe delle white list, monitoraggio dei flussi finanziari. Sono alcune delle previsioni del protocollo d’intesa in 19 articoli e 17 pagine siglato venerdì 15 dicembre per assicurare che la ricostruzione post alluvione in Emilia-Romagna, Marche e Toscana proceda lungo i binari di «sicurezza e legalità».

I firmatari

A firmare l’accordo sono stati il commissario straordinario alla ricostruzione, il generale Francesco Paolo Figliuolo, le Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche, le prefetture emiliano-romagnole, la prefettura di Firenze e quella di Pesaro-Urbino. Tra gli obiettivi c’è anche la prevenzione di altre piaghe, come il lavoro nero o grigio, il dumping contrattuale, l’evasione o la concorrenza sleale. Rischi dietro l’angolo per un’operazione come quella avviata nelle aree colpite dall’eccezionale maltempo dello scorso maggio, attraverso il decreto legge da 2,75 miliardi e il nuovo filone Pnrr da 1,2 miliardi.

Le verifiche antimafia

All’obbligo di iscrizione nell’anagrafe delle white list sono assoggettate tutte le fattispecie contrattuali, dagli affidamenti ai subcontratti, indipendentemente dal loro importo. In caso di interdittiva antimafia, l’aggiudicatore non può procedere né alla stipula né all’autorizzazione di subcontratti. E le regole si applicano anche a tutti i rapporti e le tipologie di prestazioni già in essere alla data di stipula del protocollo.

La prevenzione di corruzione e mafia

Il soggetto attuatore deve predisporre nella parte relativa alle dichiarazioni sostitutive legati al disciplinare di gara apposite clausole che impegnano le imprese a comunicare ogni tentativo di concussione che dovesse manifestarsi nei confronti del contraente o del subappaltatore e a risolvere i contratti, previa intesa con l’Anac, in caso di misure cautelari o rinvii a giudizio per corruzione disposti nei confronti degli imprenditori. Allo stesso modo, a scopo antimafia, dovranno essere previste clausole precise perché siano comunicati tentativi di estorsione, illecite richieste di denaro o di altra utilità e perché sia chiara l’accettazione delle penali previste. La risoluzione immediata del contratto scatta anche «in caso di grave e reiterato inadempimento» delle norme in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro e di movimentazioni finanziarie al di fuori degli intermediari e dei conti dedicati ex articolo 3 della legge 136/2010.

Il monitoraggio

I prefetti sono chiamati a istituire un tavolo di monitoraggio permanente, a cui partecipano il commissario straordinario, i rappresentanti delle forze di polizia del territorio, le regioni e le parti sociali, per effettuare valutazioni, generali o specifiche, «circa la presenza, ovvero il pericolo di infiltrazioni malavitose nei processi di ricostruzione». Gli stessi soggetti possono valutare di proporre modifiche alla normativa nazionale e regionale per estendere l’iscrizione nelle white list provinciali anche a ulteriori settori, se dovessero emergere nuove «evidenze criminali».