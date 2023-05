Alluvione, le iniziative di solidarietà per i territori colpiti

Poi Bper banca che ha messo a disposizione una serie di interventi di assistenza e di finanziamenti straordinari: fino a 20 mila euro per i privati e 100 mila euro per le piccole e medie imprese, di durata fino a 36 mesi. Per importi non superiori ai 10 mila euro, verrà applicato il tasso zero per i primi dodici mesi. Da Unicredit plafond da un miliardo di euro a sostegno delle province di Emilia Romagna, Toscana e Marche colpite dal maltempo. L'iniziativa si aggiunge al pacchetto di aiuti che include moratorie sui mutui e finanziamenti a tasso agevolato per famiglie e imprese che hanno subìto danni. Sostegno e iniziative anche da Bnl Bnp Paribas con «misure straordinarie di sostegno a condizioni agevolate, che si aggiungono alle moratorie già in essere».

Giga gratis

Davanti alla sciagura provocata dal maltempo non manca il supporto delle compagnie telefoniche. Non a caso i diversi operatori, da Tim a Vodafone, continuando con Windtre e gli altri, da Verymobile hanno annunciato l'attivazione di giga aggiuntivi per i propri clienti residenti nei comuni colpiti dalla grave alluvione. Promozione gratuita per i propri clienti anche dall'operatore virtuale ho.

Il caffè virtuale

In campo altre iniziative con cui si invitano i clienti dei bar ad acquistare un caffè virtuale e a donare un cifra simbolica che sarà devoluta ai locali della zona. Sostegno anche dall'unità mobile della Barilla di Parma, un camion cucina che può garantire sino a 500 pasti al giorno, per offrire cibo gratis alle persone in difficoltà. E poi il mondo della ristorazione dei centri vicini che porta avanti diverse iniziative che vanno dalla cena scontata alla raccolta fondi.In campo anche il mondo della moda con una serie di donazioni e la programmazione di nuove iniziative future nelle aree colpite dal maltempo.

Dagli architetti alle moto

Iniziative di sostegno anche dall'Ordine degli Architetti di Roma e Provincia che ha aderito all'appello della Federazione Ordini Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori Emilia Romagna per la raccolta di fondi «finalizzata ad aiutare concretamente tutti i Colleghi colpiti dall'alluvione che si trovano in difficoltà». Per il 27 maggio è in programma a Misano l'Aprilia All Stars, iniziative di solidarietà per l'Emilia-Romagna. L’evento prevede che per ogni partecipante sia versato un contributo alla Protezione civile.