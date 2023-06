Alluvione, per la maturità solo esame orale: ecco cosa prevede l’ordinanza Valditara

Riunioni degli organi collegiali anche online

Fino al 31 agosto 2023, le riunioni degli organi collegiali delle scuole delle aree interessate possono svolgersi anche in modalità telematica, comprese le riunioni dei consigli di classe per lo svolgimento degli scrutini finali.

Cresce l'ansia e l'uso di integratori per l’ansia e la memoria

Il 21 giugno è ormai arrivato e a pochi giorni dalla prima prova scritta di italiano in tutta Italia cresce l’ansia e con lei anche l'uso di integratori inseguiti con il e fai da te o dalle ricerche web. Ma il rischio di subire più danni che benefici è elevato come spiega la psichiatra e psicoanalista della Società psicoanalitica italiana, Adelia Lucattini, sentita dall'agenzia di stampa Dire. «Chiariamo subito possono avere un effetto positivo sulla concentrazione, l’attenzione e la memoria, però bisogna individuare quelli giusti, e assumerli nei tempi e nelle dosi consigliate. C’è da sottolineare che, soprattutto dopo gli anni di pandemia, tante persone oltre al trauma psichico hanno registrato sindromi carenziali di particolari sostanze nutrienti, indispensabili per l’organismo. Per questo è indispensabile integrare l’uso di vitamine, così da garantire il buon funzionamento psicofisico. Alcuni tipi di integratori sono necessari tutto l’anno, poiché aiutano il benessere fisico generale, mentre altri sono specifici proprio per periodi particolari, in cui è richiesta molta concentrazione, come nel caso degli esami di maturità. La cosa importante è che non avvenga un uso fai da te: ragazzi e genitori devono rivolgersi sempre prima a un medico, che a seconda della specializzazione suggerirà l’integratore più opportuno».

I principali integratori naturali

Tra questi ci sono la Vitamina C, che rinforza il sistema immunitario, il gruppo delle vitamine B, che i ragazzi dovrebbero assumere tutto l’anno (secondo le dosi consigliate) e poi gli Omega 3, preferibili però in specifiche formulazioni (gli estratti di pesce selvatico, fosfolipidi di pesce, addizionati anche con la vitamina B5, B6 ed E). «Bisogna leggere sempre con attenzione la scheda tecnica che accompagna gli integratori», prosegue Adelia Lucattini. «È importante che siano assunti solo durante il periodo degli esami e sospesi subito dopo, perché sono eccitanti. Per questo, vanno presi al mattino e non la sera, per non disturbare il riposo notturno. È fondamentale dedicare sempre un buon numero di ore al sonno, è importante dormire bene, profondamente, senza risvegli».





