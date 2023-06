Alluvione, la marcia in più della Romagna per voltare pagina

Ascolta la versione audio dell'articolo

Leo Longanesi, piccolo di statura ma grande di cervello, romagnolo-doc di Bagnacavallo, quando andava in giro per l'Italia, scriveva sempre: «Da noi in Romagna…».

In tal modo, continuava a mettere a confronto la sua terra d'origine, che riteneva avesse una marcia in più, con il resto del Paese.

Essendo anch'io nato da quelle parti, sono convinto che il maestro di Indro Montanelli, pur esagerando, non avesse tutti i torti a fare quel raffronto e ne ho avuto la conferma proprio In questi giorni dopo essere andato sulla riviera romagnola per vedere “de visu” i danni dell'alluvione che ha devastato queste zone solo poche settimane fa.

Scendendo, infatti, da Marina di Ravenna verso Cattolica, sembra quasi che queste zone non siano state devastate in maggio da un cataclisma così grande.. La stagione balneare è appena cominciata e, in questi giorni, la parola d'ordine, da quelle parti, è una sola: da noi non c'è stato nulla di catastrofico e, comunque, ci siamo già ripresi.

Se, nel mese scorso, siamo stati colpiti dalle immagini di queste zone con le strade, le case e i campi inondati e con il fango che sommergeva paesi interi, in giugno sembra tutto già tornato normale, o quasi, come se, da quelle parti, non si fosse abbattuta una tempesta apocalittica.