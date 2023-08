Alluvione, scontro Meloni-Bonaccini. La premier: già stanziati 4,5 miliardi

Ascolta la versione audio dell'articolo

Il governo ha già stanziato 4,5 miliardi per la ricostruzione delle zone alluvionate e questa iniziativa non si esaurisce qui. Uno degli obiettivi dell’Esecutivo è anche quello, oltre alla messa in sicurezza e alla ricostruzione delle infrastrutture, di risarcire tutti i privati che hanno subito danni. Sono alcuni passaggi della lettera, come apprende l’Ansa, che la premier Giorgia Meloni ha inviato al governatore dell’Emilia Romagna e sub commissario alla ricostruzione Stefano Bonaccini. Per questo motivo non sarebbe corretta - secondo Meloni - l’informazione secondo la quale non si sarebbe visto un euro.

«Fretta è di chi vuole visibilità»

«Non bisogna cedere alla fretta ed alla frenesia che pare rispondere al desiderio di qualcuno di avere un po’ di visibilità, alimentando polemiche inutili». Lo scrive la premier Giorgia nella lettera inviata al governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, come apprende l’Ansa, al quale ricorda che gli è stato assegnato il ruolo di sub commissario per «operare concretamente al servizio della comunità». «Una sfida - scrive tra l’altro la premier - che sapremmo superare lavorando tutti nella stessa direzione».

«Da Bonaccini nessun sostegno»

«Non ho avuto modo di leggere da parte Sua alcuna parola di sostegno» all’azione del governo sull’alluvione, «anzi». «Ho letto che Lei, nella Sua veste di presidente di Regione nonché di sub commissario alla ricostruzione, ha ripetutamente affermato che sul territorio non sarebbe arrivato sino ad oggi neanche un euro». Lo scrive la premier Giorgia Meloni in una lettera inviata a Stefano Bonaccini, come apprende l’Ansa.

«Dalla Regione non inviate le stime dei danni»

«Ribadisco – ha scritto Meloni – che la prospettiva del Governo è quella del pieno risarcimento dei danni subiti anche dai privati. Tuttavia come detto fin dal nostro primo incontro, per poter procedere in tale direzione si rende necessario acquisire stime precise e dettagliate che consentano una corretta quantificazione dei danni e quindi dell'adeguato fabbisogno finanziario da stanziare. Come sa queste stime non sono state ancora inviate alla struttura Commissariale da parte della Regione la quale dovrà procedere ad acquisire le perizie asseverate da parte dei privati».

Bonaccini: gli unici contributi sono arrivati dalla Regione

«A oggi gli unici contributi arrivati ai cittadini sono quelli decisi da Regione e Protezione civile nazionale, mentre famiglie e imprese attendono gli indennizzi». Lo dice Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna, che risponde così alla lettera di Giorgia Meloni sui fondi per l’alluvione. «I due Decreti adottati dal Governo - dice - hanno definito una serie di misure che però, lo si chieda ai cittadini, in questo momento non risultano funzionare, né per il ritorno alla normalità delle famiglie, né per la ripartenza positiva delle imprese». «La fretta che Meloni mi imputa – aggiunge – in realtà, è quella dei nostri concittadini. Ribadisco la richiesta di un incontro a Meloni».