Alluvione in Romagna, cinque mesi dopo la sicurezza è un miraggio - Ascolta il podcast Vie di Uscita

Da Bologna al mare, dall’Appennino al Po. Un ciclone mediterraneo mai visto ha scaricato impressionanti quantità d’acqua per giorni e giorni. Le correnti di grecale, ricche di umidità, si sono scontrate con le montagne.

Qui il ciclone si è praticamente bloccato, rinforzando. Non trovava vie di uscita. I forti venti di bora sulla costa hanno ostacolato il deflusso delle acque verso l’Adriatico. Tutto questo su terreni che erano già intrisi d’acqua per via dell’alluvione di appena due settimane prima, sempre nella stessa zona e con cause del tutto simili.

Secondo alcuni calcoli si sarebbero rovesciati 4,5 miliardi di metri cubi di acqua su una porzione di territorio di 16mila metri quadrati.Una cosa senza precedenti storici.

Tutto questo con eventi continui dal 2 al 17 maggio. Anche se la distruzione dell’alluvione ha colpito più violentemente proprio il 15,16 e 17 maggio.Sedici morti, decine di migliaia di evacuati, centinaia di frane, più di venti fiumi esondati. Decine di rotture degli argini.

Alcuni quartieri di Faenza, Forlì, Cesena e Ravenna sotto l’acqua. Campagne e paesi allagati, appennino ferito.E pochi giorni l’acqua è tornata a fare paura. In Toscana e ancora in Emilia-Romagna.