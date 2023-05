Alluvione in Romagna, i danni incidono sul 20% del Pil della regione

Ascolta la versione audio dell'articolo

Tra i bambini festosi e gli angeli del fango con il tricolore in mano che hanno accolto in Romagna il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e la buona notizia che il fondo regionale per raccogliere aiuti per l’emergenza alluvione ha già raggiunto i 30 milioni di euro, arrivano anche i primi dati certi e allarmanti sull’impatto economico che i diluvi di maggio hanno per il territorio colpito, uno dei più ricchi e produttivi del Paese.

Danni tra i 7 e i 10 miliardi

I 79 comuni del “cratere” alluvionale emiliano-romagnolo hanno generato nel 2022 un valore aggiunto di 38 miliardi di euro, il 24% del Pil regionale e il 2,2% di quello nazionale e dovrebbero toccare quest’anno, secondo le previsioni Prometeia, i 40 miliardi di euro (con una crescita 2023 del +0,7%). Se saranno confermate le cifre dei danni stimati dalla Regione – al momento si calcola tra i 7 e i 10 miliardi di euro – l’incidenza dei danni sulla ricchezza di questo territorio supererà il 20%.

A fare i conti è il centro studi di Unioncamere Emilia-Romagna, guidato da Guido Caselli, grazie al supporto della piattaforma informativa Pablo (Popolazione, Addetti, Bilanci per Localizzazione), che incrocia e declina una grande mole di dataset con il dettaglio comunale. «Allo stato attuale è azzardato avanzare ipotesi su quanto i danni si tradurranno in punti persi di valore aggiunto, quello che appare certo è che l’impatto economico sarà elevato e diffuso a tutti i settori economici», sottolinea Caselli.

130mila imprese nell’area colpita

I 79 Comuni coinvolti da esondazioni dei corsi d’acqua, allagamenti e frane - inseriti nei due decreti ministeriali del 23 e del 25 maggio scorsi - si estendono su 6.800 kmq (il 30% del territorio regionale complessivo) lungo la via Emilia, dove vivono 1,164 milioni di persone (il 26% degli abitanti complessivi della regione) e dove operano 130mila imprese (unità locali attive) che danno lavoro a oltre 443mila occupati. L’industria pesa oltre il 27% del Pil di quest’area «e non si tratta solo di piccole realtà, nei Comuni colpiti ci sono quasi 200 grandi imprese (sopra i 50 milioni di fatturato) – rileva lo studio - e oltre 300 medie imprese che operano in stretto contatto con le tante piccole aziende del territorio, non solo nell’agroindustria, nella meccanica o nel legno-mobile ma nell’high tech come la fibra ottica».

Le ripercussioni si sentiranno a livello nazionale nel turismo (qui opera il 10% di chi si occupa di stabilimenti balneari in Italia), nelle macchine packaging (più di un lavoratore italiano su 6 è occupato nei comuni alluvionati), nel mobile imbottito (un addetto italiano su otto). E ancor più netto sarà l’impatto in nicchie manifatturiere minori dove le zone colpite dal maltempo vantano però competenze uniche: la lavorazione di carni di volatili (i 4.500 addetti concentrati attorno al distretto avicunicolo cesenate valgono il 38% di tutti gli occupati italiani nel comparto) con tutta la filiera degli allevamenti di pollame a monte; di produzione di sementi da semina (il 35% del totale Italia), di olii di semi e frutti oleosi (il 28%), di margarina (addirittura il 70%).