Alluvione in Sardegna, tre morti e una dispersa. Allarme anche in Calabria e Sicilia



l maltempo nel Nuorese non dà tregua e provoca disagi nelle strade e nei centri abitati. Intanto sale a tre il bilancio delle vittime dell'alluvione di questa mattina a Bitti, in provincia di Nuoro. La conferma arriva dalla Regione, attraverso la Protezione civile sul posto. Era una delle due persone date per disperse, ma non è stato ancora precisato se si tratta della donna anziana di cui non si hanno più notizie da ore. Le altre due vittime sono due uomini, uno travolto dall'acqua nel suo fuoristrada e un anziano annegato in casa.

Il sindaco di Bitti, Giuseppe Ciccolini, con una ordinanza, ha fatto evacuare per precauzione le famiglie residenti in via Brescia nella parte bassa del paese, il quartiere in cui passa un canale tombato e dove durante l'alluvione del 2013 - che aveva provocato 19 morti in Sardegna tra cui uno a Bitti, un allevatore travolto dalla furia dell'acqua e del fango, il cui corpo non è stato mai ritrovato - era sprofondata dopo una frana della strada, una autobotte dei Vigili del fuoco.

A Galtellì e Torpè

Oltre a Bitti, si vivono ore di apprensione anche a Galtellì, uno dei paesi della valle del Cedrino, dove stanno arrivando grosse portate d'acqua dalla diga di Preda Othoni. Il sindaco Giovanni Santo Porcu ha disposto l'evacuazione di 150 persone che vivono nella parte bassa del paese, che sono state trasferite in delle strutture comunali. L'argine del Cedrino è occupato dall'esondazione del rio Sologo e le previsioni per il pomeriggio non sono rosee.

E c'è preoccupazione anche a Torpè, dove la portata della diga Maccheronis è al massimo e il peggio - secondo l'allerta meteo - deve ancora arrivare nel pomeriggio. I sindaci invitano la popolazione a non uscire di casa e non mettersi in viaggio.

Strade pericolose

E sono numerose le strade investite da piccole frane o allagamenti intorno a Nuoro. Per questo il sindaco del capoluogo barbaricino Andrea Soddu, invita alla prudenza: “Vista la situazione metereologica che sta condizionando pesantemente la viabilità delle strade, in particolare la statale 129 (altezza Manasuddas) e la ss 131 Dcn. direzione Olbia, invito i cittadini alla massima prudenza e a non mettersi in viaggio nei tratti stradali sopraindicati - scrive Soddu in una nota nella pagina della Protezione civile del comune - Stamattina ci è stata comunicata la chiusura di un tratto della statale 129, mentre sulla 131 Dcn, all'altezza di Marreri, la situazione è preoccupante a causa della pioggia e della visibilità ridotta. I cittadini non si mettano in viaggio fino a quando lo stato di allerta non sarà rientrato” conclude Soddu.