Alluvione in Slovenia

L’Ue ha mobilitato la protezione civile per rispondere alla richiesta di assistenza della Slovenia per far fronte alle devastanti alluvioni che nei primi giorni di agosto hanno colpito gravemente il nord e il centro del Paese, causando sei vittime. Secondo la stampa slovena, in alcune zone del Paese, già più volte colpito da ondate di maltempo nelle ultime settimane, sono caduti più di 100 millimetri di pioggia in 24 ore, che corrispondono in media a un mese di pioggia. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, si è recata in Slovenia dove ha sorvolato le zone colpite dal disastro per mostrare il suo sostegno e la sua solidarietà al Paese.

Maltempo in Slovenia, le operazioni di soccorso nelle zone allagate