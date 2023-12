Alluvione in Toscana, ristori per 100 milioni da Simest

Ascolta la versione audio dell'articolo

Incentivi dalle Regioni per micro imprese e Pmi, contratti di sviluppo per grandi imprese o, quantomeno, per progetti importanti, ristori per alluvioni e contributi per le imprese che esportano: sono queste le agevolazioni che attirano al momento.

Incentivi regionali

Gli incentivi alle imprese variano notevolmente a seconda della Regione e del settore. Di solito, servono per promuovere lo sviluppo economico, l’occupazione e la competitività delle imprese locali. Possono essere finanziamenti a fondo perduto o a tasso agevolato per progetti specifici, come investimenti in nuove tecnologie, formazione del personale o miglioramento dell’efficienza energetica.

Le imprese possono beneficiare di programmi di formazione e consulenza finanziati dalla Regione per migliorare le competenze dei dipendenti e aumentare la competitività. Possono ottenere contributi, se assumono nuova forza lavoro o promuovono l’occupazione giovanile, o finanziamenti e agevolazioni se investono in ricerca e sviluppo. Gli incentivi in R&S attualmente aperti o di prossima apertura in Toscana, Piemonte, Umbria e Lombardia prevedono contributi a fondo perduto fino al 75% delle spese.

Contratti di sviluppo

I contratti di sviluppo hanno riaperto dal 4 dicembre con un format differenziato tra progetti industriali e ambientali da una parte e turismo dall’altra. I progetti, anche se presentati in forma aggregata, devono essere avviati dopo la presentazione della domanda di agevolazioni. Ciascun progetto di investimento deve essere organico e funzionale al conseguimento degli obiettivi del programma di sviluppo e realizzato nell’ambito di unità produttive ubicate in Italia, già individuate al momento della presentazione della domanda. L’ubicazione, insieme alla dimensione dell’impresa, determina la percentuale di contributo che può essere concessa. Le aggregazioni ammesse possono prevedere al massimo cinque imprese.

Invitalia, che gestisce il bando, deve valutare anche la fattibilità tecnica dei progetti di investimento proposti e gli aspetti occupazionali connessi alla realizzazione del programma di sviluppo, con particolare riguardo a progetti che prevedono la creazione di esuberi.