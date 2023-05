Alluvione, via libera al decreto legge. Meloni: intervento per oltre 2 miliardi di euro

Bonaccini e mondo produttivo, subito commissario

Il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, accompagnato dai sindacati e dal mondo produttivo dell’Emilia Romagna, ha presentato un documento con la richiesta di un Commissario alla ricostruzione, il Patto per il Lavoro e per il Clima. Tutti punti considerati dal territorio fondamentali come sede di confronto sulle decisioni da assumere.

Bonaccini: giovedì Von der Leyen in Emilia Romagna



«Giovedì verrà la presidente Von der Leyen» nei paesi alluvionati ha annunciato il presidente dell’Emilia Romagna Bonaccini, in una dichiarazione sui social dopo aver incontrato la premier Meloni. «Servirà poi un decreto per la ricostruzione - ha detto Bonaccini in conferenza stampa con la premier -. Per il terremoto con 12 miliardi di euro di danni abbiamo ricostruito quasi tutto. Abbiamo bisogno di norme di semplificazione per una capacità di intervento adeguata ad una ricostruzione che sia fatta bene, nel pieno rispetto della legalità ma anche rapida, per far ripartire una regione prima per export procapite. Sono miliardi di euro di danni: ci sono 300 frane attive, sono venuti giù interi boschi, c’è il tema dei fiumi e c’è il tema delle strade e delle infrastrutture».

Cdm nomina di De Gennaro comandante della Gdf

Nella riunione di oggi il Consiglio dei ministri, a quanto si è appreso, ha formalizzato la nomina di Andrea De Gennaro a comandante della Guardia di finanza, sulla base dell’accordo politico già raggiunto e annunciato dopo l’ultima riunione dell’11 maggio.

