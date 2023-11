Alluvioni, i dati diventano alleati per prevenire e gestire

Ascolta la versione audio dell'articolo

Allagamenti e inondazioni sono cronaca, purtroppo, di questi giorni anche in Italia. L’acqua porta con sé eventi catastrofali tra i più costosi - spesso anche in termini di vite umane -, ma anche per perdita di biodiversità, oltre ovviamente a causare pesanti danni economici. E le città, grandi o piccole che siano, sono territori altamente esposti. Non solo per gli effetti causati dalla crisi climatica, ma anche – lo evidenzia un recente articolo su Nature – per una miopia legata ai modelli di urbanizzazione: dal 1985 gli insediamenti umani, dai villaggi alle megalopoli, si sono espansi proprio nelle attuali zone di inondazione.

La sfrenata cementificazione, che un recente rapporto Ispra evidenzia dove nel 2022 sono stati ricoperti altri 77 chilometri quadrati, +10% rispetto al 2021, mostra una diretta causa anche in Italia: oltre a esporre le città all’aumento della temperatura, il consumo di suolo diminuisce la capacità di assorbire l’acqua. E come riporta il rapporto «il 13% del consumo di suolo totale (circa 900 ettari) ricade nelle aree a pericolosità idraulica media e incide anche sull’esposizione della popolazione al rischio idrogeologico».

Il ricorso alle tecnologie di monitoraggio, prima e alle azioni di intervento dopo sono sul tavolo di lavoro di sindaci, assessori, tecnici dei Comuni italiani. Troppo spesso però si è ancora presi alla sprovvista.

Le mappe del rischio climatico

La tematica ha spinto la Commissione europea a pubblicare uno strumento per fare cultura e alzare l’asticella dell’informazione. Dalla mappa si evince che oltre 14mila zone dell’Ue sono a rischio significativo di alluvioni. Google punta a segnalare fino a 7 giorni prima il pericolo alluvioni attraverso la piattaforma FloodHub che da qualche mese ha inglobato anche alcune aree geografiche europee, Italia compresa. Un’altra mappa utile è quella creata da Legambiente: CittàClima. Obiettivo è quello di mappare il rischio climatico sulle città per comprendere quanto stia avvenendo nel territorio italiano ed evidenziare, laddove possibile, il rapporto tra accelerazione dei processi climatici e problematiche legate a fattori insediativi o infrastrutturali nel territorio italiano. In tempo reale qui sono raccolte ed elaborate informazioni sugli impatti degli eventi climatici nei confronti di aree urbane, infrastrutture, beni storici.

I dati non mancano ma vanno usati bene

Dimostrazioni pratiche di come la tecnologia alzi il livello delle soluzioni di risk management. Come suggerisce Max Claps, research director di Idc Government Insights: «La resilienza agli shock a breve termine è un imperativo». Il problema, secondo l’analista, non è tanto la disponibilità di fondi (come gli 8 miliardi del Pnnr per rendere le infrastrutture pubbliche più resilienti), piuttosto la mancanza «di pianificazione, delle carenze di competenze, della lentezza degli appalti pubblici e delle insufficienti competenze e capacità di revisione».