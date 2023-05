Alluvioni Emilia-Romagna, «danni enormi», colpito il cuore agricolo e industriale della Romagna

Continua ad aggravarsi il bilancio del maltempo: sono 14 i fiumi esondati nella regione fra ieri sera e le prime ore di stamani, e altri 19 i corsi d’acqua con superamenti del livello di allarme in alcune stazioni di rilevamento. Gli allagamenti sono diffusi in 23 comuni, e secondo la Protezione civile ci sono segnalazioni di oltre 250 dissesti in atto.

A Livergnano, frazione di Pianoro, nel Bolognese, nella notte è crollata una casa colonica, travolta da un masso e da detriti scesi dalla montagna: le tre persone che erano all’interno sono state soccorse e portate in salvo. Una emergenza che non è finita: per la popolazione il consiglio è di ascoltare le indicazioni durante operazioni di soccorso che possono essere complesse e mettere a rischio gli soccorritori. Sono 5mila le persone che hanno dovuto lasciare le proprie case.

A Bologna, a causa dell’emergenza maltempo, con un’ordinanza il Comune ha disposto l’evacuazione dei piani bassi di alcuni edifici adiacenti al torrente Savena in via del Paleotto. Sui colli sono chiuse alcune strade a causa di frane. Chiusi inoltre musei, biblioteche e centri sportivi. A tutela della pubblica incolumità il Comune ha emanato un'ordinanza di evacuazione dei seminterrati e piani terra degli edifici posti in via del Paleotto - dal civico dispari 1 al civico dispari 9/4. «Numerose frane sono in corso sui colli e la viabilità è compromessa in più punti», informa il Comune. Chi ha una visita specialistica programmata per oggi - se non urgente - è invitato a non recarsi nelle strutture sanitarie di Bologna.

Bombe d’acqua

Nell’arco di 24 ore si sono abbattute ben 16 bombe d’acqua sulla Romagna e 4 sulle Marche, e si sono registrate anche tempeste di vento e fulmini: lo fa sapere l’analisi della Coldiretti sui dati dell’European Severe Weather Database (ESWD) riguardo agli effetti dell’ondata dil maltempo che ha gonfiato i fiumi e provocato una alluvione storica con danni incalcolabili e vittime nelle città e nelle campagne. «La situazione è drammatica nelle aree rurali dove - sottolinea la Coldiretti - più difficile è l’arrivo dei soccorsi nelle aziende isolate con migliaia di ettari coltivati finiti sott’acqua e si cerca di mettere in salvo anche gli animali. Il ringraziamento a Vigili del fuoco, Protezione Civile e Forze dell’ordine per l’azione di assistenza alle popolazioni colpite», ha affermato il presidente della Coldiretti Ettore Prandini nel sottolineare «il grande impegno delle Federazioni della Coldiretti delle Emilia Romagna e delle Marche nell’affrontare una terribile emergenza di livello nazionale». Adesso la priorità, conclude Prandini «è mettere in salvo le vite umane ma da subito occorre partire con la ricostruzione di un sistema produttivo ed economico devastato dalla calamità».

