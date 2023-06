Alluvioni Emilia-Romagna: Bmw Group Italia con Save the Children per supportare i bambini nelle zone colpite

Ascolta la versione audio dell'articolo

Arriva una donazione di 500mila euro da parte di Bmw Italia e più di mille saranno le persone che beneficeranno del progetto “Ritorno Com'E.R.o” dell'Organizzazione che seguirà tre linee principali: supporto ai centri estivi dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina, creazione di un progetto per bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali o disabilità, con l'aiuto di educatori dedicati e ripristino di una scuola di musica gravemente danneggiata dall'alluvione che ne ha compromesso le funzionalità. BMW Group Italia ha anche ideato un programma di supporto sia ai concessionari che ai clienti delle zone colpite con interventi mirati e soluzioni specifiche.

Il progetto, definito da Save the Children e supportato da BMW Group Italia, prevede tre linee di intervento principali: il sostegno ai centri estivi dei Comuni dell'Unione della Romagna Faentina, con 15 realtà che beneficeranno di finanziamenti ad hoc per garantire settimane gratuite alle famiglie con bambini (un sostegno che coinvolgerà oltre 300 tra bambini e ragazzi); l'attivazione di un intervento per i minori con bisogni educativi speciali o disabilità, i più vulnerabili in contesti come quelli di un'emergenza, con l'aiuto di educatori dedicati; la riabilitazione e il ripristino della Scuola di Musica Giuseppe Sarti di Faenza, che ospita normalmente 450 studenti e 40 insegnanti e che è stata gravemente danneggiata dall'alluvione che ne ha compromesso la funzionalità. Saranno più di mille i beneficiari coinvolti.

Come in tutte le emergenze, sottolinea Save the Children, la continuità educativa non è solo una priorità per non perdere ore di studio preziose, ma è fondamentale per lo stesso benessere psicologico dei bambini e delle famiglie e per far tornare i più piccoli ad una normalità che è stata compromessa dagli effetti delle alluvioni. Inoltre, anche in situazioni di normalità le attività educative estive rivestono un'importanza fondamentale per bambini, bambine e adolescenti perché permettono di contrastare la perdita di apprendimenti conseguente alla pausa scolastica estiva.

“Diciamo sempre - ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia - che le aziende moderne e leader di mercato devono avere un ruolo attivo nella società per creare valore. Noi siamo impegnati in questo ambito da tanti anni attraverso il progetto di responsabilità sociale d'impresa SpecialMente. Ecco perché, sin dalle prime fasi dell'emergenza in Emilia-Romagna, ci siamo attivati, insieme ai colleghi della Casa madre, per identificare un progetto serio e concreto che potesse venire in aiuto delle popolazioni del territorio così duramente colpite dall'alluvione, con un'attenzione speciale per i giovani e la scuola”.“Save the Children - ha proseguito Di Silvestre - organizzazione con la quale avevamo già collaborato in occasione del terremoto del 2016, ci è sembrata la scelta più idonea, non solo per la serietà dimostrata in tanti anni di attività, ma anche per la condivisione dell'attenzione ai più giovani, alla scuola e alle persone con bisogni educativi speciali o disabilità, e per la concretezza e immediatezza dei progetti proposti. Saranno più di mille le persone che potranno beneficiare di questo progetto e siamo orgogliosi di poter testimoniare la nostra vicinanza alle popolazioni colpite con azioni concrete che abbiano un impatto reale sulla vita delle famiglie e dei ragazzi”.“La forte presenza di bambini e bambine, ragazze e ragazzi nelle zone dell'Emilia-Romagna più colpite dalle alluvioni, rende il sostegno di BMW ancora più prezioso per i nostri progetti sul territorio. Siamo orgogliosi di avere ancora una volta al nostro fianco BMW e di avere la possibilità di raggiungere ogni giorno un numero maggiore di minori. Speriamo che questo intervento possa riportare serenità in un momento come quello estivo che, con la chiusura delle attività didattiche, rischia di isolare bambini, bambine e adolescenti che hanno vissuto in prima persona l'emergenza.” ha dichiarato Daniela Fatarella, Direttrice Generale di Save the Children Italia.BMW Group Italia, inoltre, fornirà anche la mobilità al personale di Save the Children coinvolto mettendo a disposizione i mezzi necessari per poter svolgere gli interventi sul territorio, raggiungendo le zone colpite dall'emergenza.I programmi di BMW Group Italia a supporto della rete di vendita e dei clienti delle zone colpite dall'alluvioneNei giorni immediatamente successivi all'alluvione che ha interessato molti comuni dell'Emilia-Romagna, BMW Group Italia, attraverso le tre società BMW Italia, BMW Bank Italia e Alphabet Italia, ha identificato una serie di misure a sostegno sia dei partner concessionari che dei clienti che sono stati duramente colpiti dalla calamità.In particolare, per quanto riguarda i dealer, BMW Group Italia ha deciso di riconoscere interamente i bonus del secondo trimestre del 2023 sia per il brand BMW, che per il brand MINI a tutti i concessionari della zona, indipendentemente dal raggiungimento dell'obiettivo concordato. Analogo provvedimento riguarda sia la divisione Customer support, sia usato che i target relativi al volume di auto finanziate. Previste anche estensioni delle scadenze di pagamento per ricambi, vetture usate e demo ed estensione delle franchigie per le vetture nuove fatturate del primo maggio.Per quanto riguarda i clienti, BMW Group Italia ha inoltre previsto premi permuta dedicati per consentire la sostituzione delle vetture danneggiate e contributi fino al 25% (sul totale fattura esclusa la manodopera) per le riparazioni di importi superiori ai duemila euro (inclusa manodopera). Previsto anche un finanziamento a tasso zero per 12 mesi su tutti gli interventi di riparazione con un importo della fattura superiore a 3.000 €.BMW Bank ha varato un finanziamento a TAN 0% sulle riparazioni e, come previsto dal Decreto-Legge n. 61 del 1° giugno 2023 art. 11 e ha provveduto anche alla sospensione dei pagamenti relativi ai mesi di Maggio e Giugno 2023 a favore delle Società ed Imprese con sede nelle zone colpite dall'alluvione.BMW Motorrad ha previsto uno speciale premio permuta fino a 1.500€ valido su tutta la gamma BMW Motorrad ai clienti che hanno subito un danno superiore ai 1.000€ sulla propria moto BMW. Per gli interventi di riparazione uno sconto del 25% sul totale fattura (esclusa manodopera ed IVA) a fronte di un passaggio in officina con importo fattura (IVA esclusa) superiore a 1.000€.Alphabet Italia per garantire la mobilità immediata offre un pre-leasing in caso di gravi danni con un prezzo agevolato alla stessa rata del noleggio in essere. In caso di irreparabilità del mezzo e in caso di un nuovo ordine prima rata gratuita con targa e consegna nel 2023.