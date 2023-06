Alluvioni, indennità ai dipendenti fino a esaurimento delle risorse

In ogni caso, la sospensione dal lavoro deve essere collegata:

O a un provvedimento normativo o amministrativo direttamente connesso all’evento emergenziale;

O all’interruzione o impraticabilità delle vie di comunicazione;

O all’inutilizzabilità dei mezzi di trasporto;

O all’inagibilità dell’abitazione di residenza o domicilio;

O alle condizioni di salute di familiari conviventi;

O a ulteriori avvenimenti che abbiano richiesto la presenza del lavoratore in un luogo diverso da quello di lavoro.

Come formulare la domanda

Nella domanda – da presentare in via telematica secondo la modulistica e le modalità indicate dall’Inps nella circolare 53/2023 – i datori di lavoro dovranno indicare, ove presente, l’esistenza del provvedimento normativo o amministrativo (ad esempio un decreto di stato di calamità o un’ordinanza prefettizia o comunale) mentre, per le altre motivazioni, sarà sufficiente l’indicazione del possesso di una idonea dichiarazione di responsabilità, prodotta dal lavoratore, attestante la tipologia di condizione invocata.

Le istanze devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui si colloca l’inizio della sospensione dell’attività lavorativa. L’Istituto, nel precisare che questo termine non riveste carattere decadenziale, ha ravvisato l’opportunità che i datori di lavoro e gli intermediari autorizzati inoltrino le domande con la massima urgenza, per consentire la più tempestiva erogazione della nuova misura di sostegno ai lavoratori.

La provvidenza è erogata con pagamento diretto da parte dell’Inps, nel limite di spesa di 620 milioni di euro per il 2023, ed è incompatibile con tutti i trattamenti di integrazione salariale previsti dal Dlgs 148/2015 (Cigo, Cigs, Fis, Fondi di solidarietà bilaterale anche alternativi e a carattere territoriale) e con quelli per l’agricoltura. Non ne potranno fruire pertanto i lavoratori che, per gli stessi periodi, sono destinatari dei trattamenti ordinari citati.

Con la circolare 53/2023, l’Inps ha precisato che l’eventuale presentazione della richiesta dell’ammortizzatore unico da parte dei datori di lavoro tutelati, rientranti nei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di artigianato e somministrazione, è da considerare quale ammissione di mancato ricorso alle tutele di questi ultimi strumenti.